תגובה ראשונה בישראל לנאום נתניהו באו"ם

במערכת הפוליטית הגיבו הערב (חמישי) לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האו"ם, כשבדבריהם שיבחו את נתניהו על נאומו - וחלקם ניצלו את האירוע לטובת תעמולת בחירות.

"נאום מזהיר של ראש הממשלה נתניהו שהציג את האמת שלנו, של ישראל, בבית השקר של האו״ם" אמר שר החוץ גדעון סער. "ראש ממשלת ישראל חייב להיות מצויד ביכולות ובכישורים להאבק על עניינה של ישראל ולהיות שחקן בזירה הבינלאומית. למועמדים שמבקשים להחליף את נתניהו בבחירות אלה - אין את היכולות הללו שיש לנתניהו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הוסיף כי "אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על נאומו העוצמתי באו"ם. ראש הממשלה ייצג את מדינת ישראל בצורה הטובה ביותר - בגאווה, בראש מורם וללא מורא מול האנטישמיות, הצביעות ואויבינו. מול מי שמבקשים להכפיש את ישראל ולכבול את ידיה, ראש הממשלה השמיע קול ברור: לא נרכין ראש, לא נתפשר על ביטחוננו ולא נפקיר את עתידנו בידי אחרים. נמשיך לעמוד יחד, להכות באויבינו, להגן על מדינת ישראל ועל אזרחיה - ולנצח, כי אין לנו ברירה אחרת".

שר המשפטים יריב לוין ציין כי הוא "מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על נאומו המצויין בעצרת האו״ם. מול מצעד האיוולת של ראשי המדינות שנכנעים פעם אחר פעם לאיסלאם הקיצוני, עומד ראש הממשלה נתניהו ומציג את האמת הפשוטה לעולם כולו. מה שמתרחש באו״ם רק מחדד את ההכרח שראש הממשלה נתניהו ימשיך להנהיג את ישראל בנחישות ותוך עמידה על זכויותינו ועל בטחוננו, ולא ממשלת שמאל כנועה שתלויה בקולותיהן של מפלגות אנטי ציוניות".