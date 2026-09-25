הותר לפרסום: רס"ר נדב קלי ורס"ר אופק מועלם נפלו ברצועת עזה

אירוע קשה: הותר לפרסום כי שני לוחמי צה"ל רס"ר (מיל׳) נדב קלי ורס״ר (מיל׳) אופק מועלם, נהרגו בעקבות פיצוץ של רחפן צה"ל במוצב ברצועת עזה. בצה"ל אמרו כי פיצוץ הרחפן נבע מתקלה.

לפי הודעת דובר צה"ל, האירוע התרחש היום (חמישי) בשעות אחר הצהריים במוצב בצפון רצועת עזה בו פועל גדוד 77 מחטיבה 16. במהלך הפעילות, הופעלו על ידי הכוחות שני רחפנים - אחד מסוג עטלף, שהוטס והתפוצץ ביעד, ורחפן שני שהוטס חזרה או נפל באופן שאינו ברור על סוכה בתוך המוצב.

כאשר שני לוחמים ניגשו לרחפן כדי לבדוק את מהותו, הרחפן התפוצץ להם בידיים ופצע אותם באורח קשה עד אנוש. השניים הובאו לבית החולים, שם נקבע מותם.

בצה"ל הקימו ועדת בדיקה לתחקור האירוע הקשה, והדגישו כי הפרטים נבדקים. עוד הובהר כי מדובר באירוע של כוחותינו בתוך רצועת עזה. עוד הוחלט על ביצוע תחקיר מהיר להבנה טכנית והוצאת הנחיות בהתאם.