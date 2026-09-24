אבדה כבדה לתרבות הישראלית: הסופר, המשורר, המתרגם והעורך יהודה אטלס הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 89. אטלס, שנחשב לאחד מגדולי יוצרי ספרות הילדים בישראל, הוא מחבר הסדרה האהובה "והילד הזה הוא אני" שליוותה דורות שלמים של ילדי ישראל.

נשיא המדינה: 'התחושה הזאת ליוותה מאות אלפי ילדים'

נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע את צערו על הפטירה: "'הילד הזה הוא אני' - התחושה הזאת בדיוק ליוותה מאות אלפי ילדות וילדים בישראל שגדלו לאור כשרונו הגדול של יהודה אטלס", כתב הנשיא.

הרצוג הדגיש כי עשרות ספרי הילדים שיצאו תחת ידיו של אטלס, ולצדם ספרים רבים שאותם תרגם, היו חלק בלתי-נפרד מעולמם של ילדי ישראל. "גם הוריהם מצאו בהם לא אחת הנאה רבה ובעיקר געגוע לשנים אחרות", ציין.

"הצבר יהודה אטלס שנולד להורים חקלאים וגדל בנופים ירוקים ופורחים, נותר, במידה רבה, ילד נצחי", הוסיף הנשיא. "וכך גם אנחנו, שנפעמנו בכל פעם מחדש מיכולתו המדויקת לתאר ביד אמן את נפשו של ילד".

מסע חיים של יצירה ותרגום

יהודה אטלס נולד בשנת 1937 במושב עין עירון. במהלך הקריירה המרשימה שלו ערך את כתב העת לנוער 'במחנה גדנ"ע' ושימש כסגן עורך המוסף '7 ימים' של 'ידיעות אחרונות'. במשך שמונה שנים פרסם במוסף את המדור 'ילד גדול' שעסק בספרי ילדים ובסופרים שכתבו אותם.

המפורסם והמוכר מבין ספריו הרבים היה סדרת הספרים 'והילד הזה הוא אני', חמישה במספר, אשר גם הולחנה כתקליט שירים והפכה לחלק מהתרבות הישראלית. בשנת 2011 זכה אטלס בפרס היצירה למתרגמים, ובשנת 2013 זכה בפרס סטימצקי ובפרס ראש הממשלה לסופרים עבריים.

בשנים האחרונות עסק אטלס בכתיבה על נוער בסיכון, מתוך תחושת שליחות עמוקה. הנשיא הרצוג סיכם: "אטלס יחסר לרבים ורבות, אבל פירות כשרונו ימשיכו בוודאי ללוות את ילדי ישראל לדורות קדימה. תנחומיי למשפחתו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".