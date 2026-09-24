האם מותר להצביע לעופר וינטר? הרב אורי שרקי משיב

( נתן בר )

האם מותר לפי ההלכה להצביע למפלגה שמשלבת בשורותיה מועמד שאינו יהודי? בראיון שהעניק לעלון 'הדור', נשאל על כך הרב אורי שרקי והשיב בנחרצות כי אין בכך כל מניעה הלכתית. "ודאי שאין שום בעיה", קבע הרב שרקי. בדבריו הסתמך הרב על פסיקתו של הרב שאול ישראלי זצ"ל משנותיה הראשונות של המדינה: "הרב שאול ישראלי כבר פסק בשנים הראשונות של המדינה, שמה שאין מעמידים גוי במשרה, מלבד משרד המלכות, זה במשרה שעוברת בירושה. במדינות דמוקרטיות המשרה אינה עוברת בירושה, לכן היא אינה כלולה באיסור".

עוד באותו נושא סקר מנדטים: נתניהו על סף ניצחון; גוש האופוזיציה מתרסק חדשות סרוגים

כדי לחזק את עמדתו, הביא הרב שרקי דוגמה מן המקורות: "הייתי רוצה לציין לך סיפור במסכת חולין, על רבי חנינא בן דוסא, שפתחו נהר שלוש פעמים. פעם אחת בשבילו, פעם שנייה בשביל אדם שהלך לצורכי מצווה, ופעם שלישית בשביל הגוי שהתלווה אליו".

"למה הוא פתח בשביל הגוי?", הוסיף הרב שרקי והסביר את המסר העולה מן הגמרא: "שלא יאמרו, 'כך עושים לבני לוויה'. זאת אומרת, מי שנלחם איתך הוא חלק מהעניין".