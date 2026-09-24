זוכת האוסקר נעצרה מחוץ לאו"ם בהפגנה נגד נתניהו

דרמה ברחובות ניו יורק: משטרת מנהטן החלה במעצר נרחב הערב (חמישי) של מפגינים פרו-פלסטינים שחסמו את עורקי התנועה הסמוכים לבניין האו"ם. המחאה החריפה התלקחה זמן קצר לפני נאומו המתוכנן של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות.

המפגינים הגיעו לאזור כדי למחות נגד הגעתו של נתניהו, וכוחות הביטחון נאלצו להתערב ולפנות את החסימות שהוקמו באזור המאובטח.בין העצורות בהפגנה הסוערת בלטו שורת שמות מוכרים מתעשיית הבידור והתרבות האמריקנית.

המשטרה עצרה את השחקנית זוכת פרס האוסקר סוזן סרנדון, הידועה במעורבותה הפוליטית, לצד השחקניות זוכות פרס האמי סינתיה ניקסון והאנה איינבינדר. במקום נצפה גם השחקן אליוט פייג', שהגיע להביא את תמיכתו במחאה.גל המעצרים לא פסח גם על דמויות מרכזיות בזירה הפוליטית והציבורית.

בין העצורים נמצאות מדליפת מסמכי "ויקיליקס" צ'לסי מאנינג, הפעילה הפוליטית לינדה סרסור, ודריאליזה אווילה שבלייה, שזכתה לאחרונה בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית כמועמדת לקונגרס.

כמו כן, נעצרה גם יועצתו של חבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק זוהראן ממדאני, אשר כניסתה לשטחי ישראל נמנעה לאחרונה.כוחות המשטרה הגדולים שנפרסו סביב מתחם האו"ם ממשיכים בפינוי הצירים ובמעצר מפגינים שמסרבים להישמע להוראות, במטרה לאפשר את מעבר השיירות המאובטחות ואת קיומו התקין של האירוע המדיני.