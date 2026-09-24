30 יום לבחירות: ההצעה שתביא לפרישה של גנץ?

בגוש השינוי מגבשים בימים אלה הצעה רשמית המיועדת ליו"ר מפלגת "כחול לבן", בני גנץ, במטרה להביא לפרישתו מהמרוץ לכנסת, כך דיווח הערב הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש.

על פי הדיווח, ההצעה צפויה להיות מוצגת לגנץ בימים הקרובים ותוגדר כהצעה ל"פרישה בכבוד". המתווה, שנמצא עדיין בשלבי גיבוש, צפוי לכלול תפקיד עתידי עבור גנץ עצמו, ואף שילוב או סידור פוליטי עבור חלק מאנשי סיעתו.