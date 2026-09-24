עולה לבמה: נתניהו בשידור חי מעצרת האו"ם

אחרי ימים רצופים של מתקפות מדיניות מצד מדינות ערב, וגם מספר מדינות מערביות כמו צרפת, ראש הממשלה נתניהו נושא כעת דברים מהבמה המדינית הגדולה בעולם בעצרת האו"ם.

ראש הממשלה נתניהו נושא כעת דברים לאחר שהגיע לפני מספר שעות אל ארצות הברית, קיים בשעות האחרונות פגישות מדיניות עם ראש ממשלת יוון וראש ממשלת סלובניה, וכעת יישא את נאומו בפני העולם מעצרת האו"ם המרכזית.

רגע לפני עלייתו של ראש הממשלה לבמת העצרת המרכזית, רבים מהצוותים הדיפלומטים הנוכחים נטשו את האולם במחאה כנגד ראש הממשלה נתניהו ומדינת ישראל ועזבו את אולם העצרת בהמוניהם.

ראש הממשלה נתניהו פתח את דבריו בנזיפה אל אותם נוטשים וקרא: "אם יש פחדנים נוספים בקהל, זה הזמן לעזוב".

הוא המשיך בנאומו המרכזי והזכיר כי עמד מעל בימת האו"ם כבר לפני 14 שנה והזהיר: "עמדתי כאן מול הפודיום הזה, ומתחתי קו אדום, נשבעתי למנוע מהמשטר הדיקטטורי הרצחני של איראן מלפתח פצצות אטום. נשק אטומי שמטרתו להשמיד את ישראל, ויכול לאיים על כל העולם".

"אני רוצה להפתיע אתכם, מזו הייתה משימה קשה, למנוע מהמשטר נשק גרעיני הייתה מטלה מורכבת. אך בתור ראש ממשלה זו הייתה ההחלטה הקלה ביותר שיכולתי לקבל, כי במידה ולא עשיתי את זה, כולנו היינו מתים! עוד פרט מפתיע, בכך שהגנו על עצמנו הגנו על רבים מהאנשים שנטשו את האולם ועל המדינות שלהם"

ראש הממשלה נתניהו אף חשף: "רבים מהמנהיגים (שמשלחותיהם נטשו את האולם) הודו לנו באופן פרטי, קשה לדמיין צביעות כה בוטה, אך זו איננה הפעם הראשונה".

"בנוסף, זו איננה הפעם הראשונה שעמדנו בפני איום קיומי, בערב מלחמת ששת הימים בשנת 67, עמדנו מול איום קיומי רחב, לא החזקנו בשטחי יהודה ושומרון, לא החזקנו בעזה, לא החזקנו ברמת הגולן".

ראש הממשלה נתניהו הפנה את תשומת ליבו אל הנשיא הסורי א-שרעא ועקץ "אל אדון א-שרעא (נשיא סוריה) אני רוצה לומר, יהודים היו על רמת הגולן מאז ימיו של משה! ב-67 ישבנו על פיסת אדמה קטנטנה, פחות משליש מאחוז בודד של כלל השטח של המזרח התיכון, ובכל זאת הם האשימו אותנו, ישראל הקטנה, בקולוניאליזם".

"ומי מאשים אותנו? אנשים בבריטניה, בצרפת! למען השם, האנשים שהמציאו את הקולוניאליזם, אלה שהחזיקו בקולניות שנמתחו סביב העולם! קולוניאליזם, תעשו לי טובה!".

"ובכל זאת, על אותה פיסת אדמה קטנטנה הם רצון להשמיד אותנו, כי הבעיה היא מדינה יהודית, בכל גבול ובכל גודל. וכאשר איימו על קיומנו, על ידי שלוש צבאות בגבולותינו, ישראלים חפרו קברים המוניים, בהכנה למה שציפו שיהיה מוות המוני של חיילינו. הייתי אז סטודנט בפילדלפיה, כשטסתי חזרה לארץ מצאתי מדינה בחשיכה, בהלם מוחלט. ישראל התכוננה למכה אדירה".