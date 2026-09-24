משרד הכלכלה באזהרה דחופה לציבור

משרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף חברת מיטרוניקס בע"מ, מפרסמים אזהרה דחופה לציבור וקוראים להפסיק באופן מיידי את השימוש והטעינה של שואב בריכות נטען מתוצרתה, בשל סכנת התחממות יתר, התלקחות ושריפה.

הקריאה מיועדת לבעלי שואב ידני ומנקה בריכות נטען בדגם Niya Aquasweep S10 בצבע שחור, הנושא את המק"ט IL-9997301. המוצר יוצר בסין על ידי חברת Hongkong Yimu Technology Limited / Lydsto, ושווק בישראל החל מסוף חודש אפריל ועד לאמצע חודש אוגוסט.

במסגרת חקירת כשל שנערכה על ידי היצרן, נמצא כי בחלק מהמכשירים קיימת פגיעה בחוזק המכני של מעטפת המכשיר. פגיעה זו עלולה לגרום להיווצרות סדקים ולחדירת מים ליחידת המנוע, דבר שעלול להוביל לקצר חשמלי, להתחממות יתר חמורה ולסכנת התלקחות.

במשרד הכלכלה וביבואנית מבהירים כי כל המחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו ואת טעינתו לאלתר. עד לאיסוף המכשיר, מומלץ להרחיק אותו משימוש ולהניחו במקום יבש, מאוורר ומרוחק מחומרים דליקים ומהישג ידם של ילדים.

כמו כן, הציבור נקרא לפנות ליבואן לתיאום איסוף המוצר, בירורים ולקבלת פיצוי או מענה מתאים. ניתן ליצור קשר עם חברת מיטרוניקס בטלפון 076-5680080 בשעות הפעילות, או באמצעות פנייה בדואר האלקטרוני לכתובת MTIL_RC@Maytronics.com.