בגיל 89: הסופר יהודה אטלס הלך לעולמו

אבדה ענקית לתרבות הישראלית: המרכז הרפואי איכילוב הודיע הערב (חמישי) בצער על פטירתו של הסופר, המשורר, המתרגם והעורך יהודה אטלס, מגדולי יוצרי ספרות הילדים בישראל ומחבר הסדרה האהובה "והילד הזה הוא אני"

מטעם המשפחה נמסר: "יהיה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי. בחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור. הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות. יהי זכרו ברוך".

יהודה אטלס נחשב לסופר ילדים פופולרי במיוחד. הוא נולד בשנת 1937 במושב עין עירון. ערך בעברו את כתב העת לנוער 'במחנה גדנ"ע' ושימש כסגן עורך המוסף '7 ימים' של 'ידיעות אחרונות', בו פרסם במשך שמונה שנים את המדור 'ילד גדול' שעסק בספרי ילדים ובסופרים שכתבו איתם. במהלך השנים כתב ספרים רבים, המוכר והמפורסם מביניהם – סדרת הספרים 'והילד הזה הוא אני', חמישה במספר, אשר גם הולחנה כתקליט שירים. בשנת 2011 זכה בפרס היצירה למתרגמים ובשנת 2013 זכה בפרס סטימצקי ובאותה שנה הוענק לו גם פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים. בשנים האחרונות עוסק אטלס בכתיבה על נוער בסיכון.