סקר מנדטים: נתניהו על סף ניצחון; גוש האופוזיציה מתרסק 

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שנערך עבור ערוץ i24NEWS מציג את תמונת המפה הפוליטית העדכנית, ומראה כי מפלגת הליכוד שומרת על הובלה, לצד התחזקות של מפלגת "ישר!" שמתייצבת במקום השני.

על פי נתוני הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מוביל עם 27 מנדטים, כשאחריו מפלגת "ישר!" שגרפה 22 מנדטים. מפלגת "ביחד" בראשות בני גנץ ונפתלי בנט ומפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן מקבלות 9 מנדטים כל אחת. בגזרת המפלגות הדתיות והחרדיות, עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת, בעוד ש"ס וישראל ביתנו זוכות ל-7 מנדטים כל אחת. עוד לפי הסקר: הרשימה המשותפת מקבלת 7 מנדטים, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מגיעה ל-6 מנדטים, וגם רע"מ עומדת על 6 מנדטים. מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים.

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הרשימה של יועז הנדל וירון זליכה אינה עוברת את אחוז החסימה בסקר זה.

חלוקת הגושים לפי הנתונים מעמידה את גוש תומכי נתניהו על 60 מנדטים. גוש מתנגדי נתניהו עומד על 47 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-13 מנדטים.