ירידה בטמפ', רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר

גשם ( שאטרסטוק )

מזג אוויר נוח יחסית ומתאים לשהייה בסוכה ילווה את אזרחי ישראל במהלך סוף השבוע של חג הסוכות, כאשר בהמשך השבוע צפויה התקררות קלה ואף אפשרות לגשם מקומי.

ברקע הימים הקרובים, מזג אוויר בערב החג (יום שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע העונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל באזור מישור החוף. בשעות הערב, בעת הישיבה בסוכה, ישרור מזג אוויר נוח ברוב חלקי הארץ, ויהיה מעט קריר באזורים ההרריים. במהלך יום החג (יום שבת) הוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות יישארו קרובות לממוצע העונתי ללא שינוי ניכר. מגמה זו תימשך גם ביום ראשון.

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השינוי יורגש בתחילת שבוע חול המועד: ביום שני יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהממוצע, בעיקר בהרים. כמו כן, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שלישי לא צפוי שינוי ניכר ומזג האוויר יישאר דומה.