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רגע לפני הנאום בעצרת: נתניהו נפגש עם ראש ממשלת יוון

רגע לפני נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, וכן עם ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה

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נתניהו ומיצוטאקיס (אבי אוחיון\לע"מ)

רגע לפני נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (חמישי) עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בשולי העצרת.

צפו בתיעוד:

נתניהו בפגישה עם ראש ממשלת יוון

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, נתניהו ומיצוטאקיס שוחחו על ההתפתחויות באזור, על שיתופי פעולה בתחום האנרגיה וכן על קידום מפגש פסגה משולש נוסף עם קפריסין, בהמשך לפסגה המשותפת האחרונה שנערכה בין ראשי שלושת המדינות בדצמבר האחרון.

עוד נאמר כי "ראש הממשלה נתניהו הדגיש את חשיבות השותפות האסטרטגית בין המדינות ליציבות האזורית, ובירך על בחירתה של יוון במערכות הגנה ישראליות". בדבריו נתניהו התייחס לחתימה על עסקת "מגן אכילס" בין ישראל ליוון בחודש שעבר, במסגרתה ישראל תקים עבור יוון מערך הגוונה אווירית רב שכבתי.

נתניהו ומיצוטאקיס בפגישה (אבי אוחיון\לע"מ)

לאחר מכן, נתניהו נפגש גם עם ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה, כשבירך אותו על פתיחת שגרירות ישראל בלובליאנה והודה לו על תמיכתו האיתנה בישראל שהובילה למהפך ביחסי המדינות.

נתניהו וראש ממשלת סלובניה

במהלך הפגישה, שני המנהיגים דנו בהזדמנויות להעמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומים שונים, ונתניהו הזמין את מקבילו הסלובני לביקור בישראל.

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