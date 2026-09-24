רגע לפני הנאום בעצרת: נתניהו נפגש עם ראש ממשלת יוון

רגע לפני נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (חמישי) עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בשולי העצרת.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, נתניהו ומיצוטאקיס שוחחו על ההתפתחויות באזור, על שיתופי פעולה בתחום האנרגיה וכן על קידום מפגש פסגה משולש נוסף עם קפריסין, בהמשך לפסגה המשותפת האחרונה שנערכה בין ראשי שלושת המדינות בדצמבר האחרון.

עוד נאמר כי "ראש הממשלה נתניהו הדגיש את חשיבות השותפות האסטרטגית בין המדינות ליציבות האזורית, ובירך על בחירתה של יוון במערכות הגנה ישראליות". בדבריו נתניהו התייחס לחתימה על עסקת "מגן אכילס" בין ישראל ליוון בחודש שעבר, במסגרתה ישראל תקים עבור יוון מערך הגוונה אווירית רב שכבתי.