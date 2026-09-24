418 אלף משתמשים בשבוע: מאסק בדרך לכבוש את המשרדים

אילון מאסק הכריז השבוע כי השימוש ב-Grok, הצ'טבוט של חברת הבינה המלאכותית xAI, צומח בקצב מהיר במיוחד. מאחורי ההצהרה עומד נתון חדש: Grok Bot, הסוכן הארגוני החדש של החברה, הגיע לכ-418 אלף משתמשים שבועיים נכון ל-14 בספטמבר - כחודש בלבד לאחר השקתו.

לפי נתונים שהוצגו באירוע בלונדון ודווחו בבלומברג, מדובר בעלייה של 24% לעומת השבוע שקדם לכך. ב-xAI מקווים שהנתון יסמן התחלה של חדירה משמעותית לשוק הארגוני, שבו חברות מחפשות כלי AI שלא רק מנסחים טקסטים או עונים על שאלות, אלא גם מסוגלים לבצע משימות שלמות עבור העובד.

Grok Bot מוצג כסוכן בינה מלאכותית שמיועד לעבודה: סיוע בביצוע משימות, עיבוד מידע, אוטומציה של תהליכים ופעולות מורכבות יותר בסביבת ארגון. בכך הוא נכנס לזירה תחרותית במיוחד מול מוצרים דומים של OpenAI ואנתרופיק, שמשקיעות גם הן בפיתוח סוכני AI שיוכלו לקחת על עצמם חלק מהעבודה המשרדית השוטפת.

מאסק עצמו פרסם שתי הודעות בהפרש של דקות ספורות ב-23 בספטמבר: תחילה הדגיש את קצב הצמיחה, ולאחר מכן הציג יכולות חדשות באמצעות סרטון. המהלך נתפס כניסיון לבסס תחושת תנופה סביב Grok, בתקופה שבה המרוץ בתחום סוכני הבינה המלאכותית הופך לאחד המאבקים המרכזיים בענף הטכנולוגיה.

הצלחתו של Grok Bot מגיעה על רקע התרחבות רחבה יותר של Grok. לפי נתונים שנחשפו קודם לכן, הצ'טבוט הכללי הגיע לכ-117 מיליון משתמשים פעילים בחודש במרץ 2026, לעומת כ-35 מיליון בלבד בדצמבר 2025. עם זאת, הנתון של Grok Bot מתייחס לקהל מצומצם ושונה: משתמשים במוצר החדש שמיועד למשימות עבודה וארגונים, ולא לכלל משתמשי הצ'טבוט.

למרות העלייה המהירה, xAI עדיין ניצבת בפני אתגר משמעותי. החברה צריכה להוכיח שההתעניינות הראשונית תתורגם לשימוש קבוע מצד ארגונים וללקוחות משלמים לאורך זמן. בדיקה של רויטרס בחודש מאי מצאה כי אימוץ Grok בקרב סוכנויות ממשל בארצות הברית היה מוגבל, ובפער מול מתחרות מבוססות יותר.

המספרים החדשים בהחלט מעניקים למאסק סיבה לחגוג - אך השאלה הגדולה היא האם Grok Bot יצליח להפוך מסקרנות טכנולוגית למוצר עבודה חיוני. אם קצב הצמיחה של 24% בשבוע יימשך, xAI עשויה להפוך במהירות לשחקנית משמעותית הרבה יותר בשוק סוכני ה-AI.