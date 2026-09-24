אברי גלעד: "אני לא מאמין בו כבר שנים"

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד יוצא בטורו השבועי בעיתון "ישראל היום" בקריאה נחרצת להרגעת הרוחות במערכת הפוליטית, ומזהיר מפני זעזועים פנימיים בזמן שהעולם כולו סוער.

גלעד לא הסתיר את הביקורת הוותיקה שלו כלפי מערכת המשפט, וכתב: "אני לא מאמין בבג"ץ. כבר שנים, על פי רוב אך לא תמיד, פסיקותיו זרות לי ולסט הערכים שלי, ועולה על כולם כבוד הנשיא השופט יצחק עמית. מה האיש הזה עושה בתפקיד זאת תעלומה בלשית".

עם זאת, גלעד מבהיר כי בעת הנוכחית – מול גל האנטישמיות העולמי והתחזקות האסלאם הרדיקלי במערב – ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה טלטלות פנימיות: "מול נפילת המערב לידי האסלאם הרדיקלי, מול האנטישמיות המשוגעת... אני אומר – לא זמן מהפכות. שינויים עדינים כן, באיטיות, בהסכמה, בהתחשבות".

"אנחנו חיים פה על הקשקש. תנועה אחת מיותרת, ואנחנו נופלים אל לוע הר הגעש", הזהיר גלעד, ותקף את הגורמים הקיצוניים מכל קצוות הקשת הפוליטית: "לכן כל מטורללינו, כל הבנגבירים והגוטליבים והיאיר גולנים והעופר כסיפים, חייבים להיות מורחקים ממרכז קבלת ההחלטות שלנו".