שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא היום (חמישי) דברים בטקס קבלת הצוללת אח"י דרקון, והפנה מסר חד וברור לעבר משטר האייתולות בטהראן. "הגעת הצוללת היא מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשם משטר האייתולות הרצחני בטהראן", אמר כ"ץ.

בנאומו, שנשא בנוכחות בכירי צה"ל וחיל הים, הבהיר שר הביטחון כי מדינת ישראל ממשיכה לבנות את יכולותיה האסטרטגיות בכל הזירות. "מדינת ישראל תמשיך לבנות את היכולת לסכל איומים, תוך שאויבינו מבינים היטב עקרון יסוד ברור: המרחק לא מעניק חסינות - לא באוויר, לא ביבשה - וגם לא בים", הדגיש.

מסר למשטר האיראני: "היכולות שלנו גם במעמקים"

כ"ץ הפנה דבריו ישירות אל המשטר האיראני והזהיר: "אתם, שהתרגלתם להביט למעלה אל שמי טהראן, ואל שמי איראן כולה, ולראות שם את עוצמתה הגלויה לעין של מדינת ישראל, את הזרוע הארוכה שלה, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויות גם במעמקים, וגם כאשר הן אינן גלויות אל העין".

שר הביטחון סקר את ההישגים האסטרטגיים מול איראן בתקופה האחרונה: "סיכלנו את תוכנית הגרעין והסרנו איום השמדה מעל ישראל, פגענו קשות ביכולותיה האסטרטגיות של איראן, חיסלנו את חמינאי שהוביל את התוכנית להשמדת ישראל". כ"ץ התייחס גם לנשיא איראן שנשא אתמול את תמונתו של חמינאי מעל במת האו"ם: "ראינו אתמול את נשיא איראן מעל בימת האו"ם נושא את תמונתו של חמינאי מעל ומזיל דמעות תנין".

"לא נאפשר גם בעתיד לאף אחד לאיים על קיומה של מדינת ישראל", הבהיר שר הביטחון. דבריו נאמרו על רקע הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון והחשש מהסלמה מול איראן בתקופה הקרובה.

"חלקו של חיל הים הולך וגדל"

כ"ץ שיבח את תרומתו של חיל הים למלחמת התקומה ולהישגים הביטחוניים של ישראל. "חיל הים היה שותף מלא לכל ההישגים בזירות הלחימה השונות - וגם בזירות אחרות שעליהן לא ניתן לדבר", אמר. "דבר אחד ברור לכולנו: חלקו של חיל הים הולך וגדל - ובעתיד יגדל באופן משמעותי הרבה יותר".

שר הביטחון פנה אל אנשי זרוע הים: "למרות שלרוב אתם נסתרים מן העין הציבורית ומהסיקור התקשורתי, חוץ מהפעמים שבהן גרטה וחבריה מחליטים לנסות לבקר בעזה, וגם בזה טיפלתם באופן הראוי לכל שבח, אני חש מחויבות עצומה לומר לאזרחי ישראל כמה הם חבים לכם, ואיזה חלק היסטורי וחשוב יש לכם גם בהגנה וגם בהתקפה במלחמת התקומה ובכלל".

מסר לקראת חג הסוכות

כ"ץ סיים את דבריו במסר לקראת חג הסוכות, שייחגג מחר: "מחר נחגוג את חג הסוכות. ארבעת המינים שנאגוד מחר בסוכה מזכירים לנו שכוחו של עם ישראל טמון בחיבור בין חלקיו. אנחנו שונים זה מזה, אבל ערבים זה לזה: כך עמדנו יחד מול האיומים שניצבו בפנינו, וכך נמשיך לעמוד מאוחדים מאחורי חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, נחושים להגן על המדינה ועל אזרחיה".

דבריו של שר הביטחון נשמעו בעת שבמערכת הביטחון נערכים למספר תרחישים אפשריים מול איראן, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיים על המשטר בטהראן ומציב בפניו אולטימטום: הסכם או השמדה מוחלטת.