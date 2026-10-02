מיוחד לילדים: מה מלמדת אותנו פרשת וזאת הברכה?

בסרטון לפרשת "וזאת הברכה" - הפרשה האחרונה בספר דברים ובתורה בכלל - מציגה כוכבת הילדים אביה הרנוי את רגע הפרידה המרגש של משה רבנו מעם ישראל.

מה נלמד מברכת הפרידה של משה?

אף על פי שמשה יודע שלא ייכנס עם העם לארץ ישראל, המעשה האחרון שהוא בוחר לעשות לפני מותו הוא להביט בכל שבט ושבט ולברך אותו מכל הלב.

מהי ברכה אמיתית?

ברכה אינה שמורה רק לימי הולדת או לאירועים מיוחדים. כל מילה טובה יומיומית - כמו "שבת שלום", "תרגיש טוב" או איחול הצלחה - היא ברכה שיכולה לשמח אדם אחר.

הכוח לשמח לכל אחד ואחת יש תמיד את היכולת להעניק מילה טובה ואיחול כנה לסובבים אותו.

המשימה לשבוע: לבחור אדם קרוב - חבר, אח, אחות או הורה - ולהרעיף עליו ברכה מכל הלב, מתוך הבנה שברכה קטנה יכולה להיות מתנה ענקית.