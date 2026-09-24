הראפר האמריקני מקלמור הכריז היום (חמישי) על סיבוב הופעות חדש תחת הכותרת "Free Palestine Tour", שיכלול בשלב הראשון שלוש הופעות באירופה: בדבלין ב-26 באוקטובר, בפריז ב-29 באוקטובר ובלונדון ב-30 באוקטובר. המהלך מגיע שבועות ספורים לאחר שהראפר הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן בעקבות התבטאויות פרו-פלסטיניות סוערות על הבמה.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות טען מקלמור כי בעולם מתרחש שינוי ביחס לסוגיה הפלסטינית, וכתב כי הציבור מצפה כיום מאמנים "להתייצב, ללמוד ולהיות חלק מהקהילה", ולא להשתמש בבמה רק לצורכי בידור. הראפר אף מתח ביקורת על אמנים שבוחרים, לדבריו, להישאר מחוץ לשיח הפוליטי.

"להיות א-פוליטי בזמן רצח עם כבר לא עובד"

"זו 2026. להיות א-פוליטי בזמן רצח עם כבר לא עובד", כתב מקלמור בהתייחסו למלחמה בעזה. עוד טען כי אמנים נדרשים להשתמש בבמה שלהם גם כדי "להתנגד לניסיונות להשתיק" קריאות למען פלסטין. ההודעה משקפת את המשך המגמה הפרובוקטיבית שאפיינה את הופעותיו בחודשים האחרונים.

כזכור, הסערה פרצה לאחר שמקלמור עלה כמופע החימום של אד שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, וקרא על הבמה "לשחרר את פלסטין" כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. הראפר הודח מהמשך סיבוב ההופעות לאחר שאולמות שבהם היו אמורות להתקיים ההופעות הודיעו שלא יאפשרו לו לעלות על הבמה.

גל תגובות בקהילה היהודית

ההדחה עוררה גל תגובות בקהילה היהודית והישראלית בארצות הברית. הזמרת היהודייה פינק שיתפה בתגובה פוסט של ארגון StopAntisemitism, שהאשים את הראפר ב"תעמולה אנטי-ישראלית". פינק הבהירה מאוחר יותר כי היא עומדת לצד העם היהודי ולא ביקשה להשתיק אף אחד, אך הרגישה חובה להתייחס למה שהיא ראתה כניצול פוליטי של במה מוזיקלית.