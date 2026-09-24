לקראת התחממות: הרמטכ"ל פרס את אוגדה 98 ביו"ש

כוחות אוגדה 98 ( דובר צה"ל )

נערכים להתחממות: הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להפעיל את מפקדת אוגדה 98 לפיקוד על חטיבות יהודה ועציון במרחב יהודה ושומרון, לנוכח תקופת החגים והמציאות הביטחונית. מפקדת האוגדה תאפשר פיצול וחלוקת פיקוד ושליטה לביצוע מאמצי סיכול והגנה אפקטיבים וקטלניים יותר, וכצעד מניעתי מקדים לכל התפתחות.

פקדת אוגדה 98 קיבלה את פקודת ״טובים השניים״ לפני מספר חודשים, וכחלק מהכוננות לתקופת החגים, אוגדה 98 השלימה בתחילת החודש נוהל קרב והייתה מוכנה להפעלה בכל רגע נתון, בהתאם להערכת המצב. בתוך כך, כחלק מהנוהל קרב, האוגדה ביצעה רצף של מופעי למידה מאוגדת איו״ש והפקת לקחים מהניסיון המבצעי שנצבר במערכה, והתאמת היכולות והניסיון המבצעי שצברו מהגזרות השונות, לגזרת יו״ש.

"יש לנו תוכניות אופרטיביות מאושרות ומוכנות, שתורגלו במלואן מספר פעמים, למגוון תרחישים, תוך הטמעת לקחי השבעה באוקטובר בתוכם. אנחנו לא בתפיסה של ‘מחר מלחמה’, אלא ‘היום מלחמה!’ וכך עלינו לפעול" אמר מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט בכנס הלמידה. "אנחנו יוזמים ולא מכילים, פועלים באופן התקפי ופותרים בעיות בשטח האויב בהיותן קטנות. יחידות פיקוד המרכז פרוסות בצפון, במרכז ובדרום ופועלות למימוש החזון שלפיו, טרור פוגש צבא ואזרח חי שגרה, ועלינו ללמוד ולהפיק לקחים מכל זירת לחימה״.

כנס הלמידה של פיקוד מרכז ( צילום: דובר צה"ל )