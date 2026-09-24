הוארך מעצרם של שניים מהחשודים בחפירת המנהרה בקלקיליה

המנהרה שנחשפה בקלקיליה ( דוברות המשטרה )

בית המשפט האריך היום (חמישי) את מעצרם של שני אזרחים ישראלים שנעצרו אמש בפעילות המשטרה בקלקיליה, בה הכוחות חשפו מנהרה עם מצלמות במעגל סגור, אמצעי לחימה ופריטים נוספים. במשטרה אמרו כי שני העצורים הנוספים יובאו בפני בית המשפט הצבאי, כשחקירת האירוע נמשכת.

ציין א', רכז המודיעין ביחידה ללוחמה בפשיעה מרחב שומרון שפעלה אמש בקלקיליה, סיפר כי "התקבל לידי מידע חם ואינדיקציה להימצאות אמל"ח שחייבו לקיים אישור תוכנית פעולה מזורז למול גורמי צה"ל הרלוונטיים. בהמשך בהול לכך, פשטנו על המקום יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וביצענו את מעצרם של 4 חשודים". עוד הזכיר כי "איתרנו פתח מנהרה גדול שמכוסה בבד יוטה ומצולם במעגל סגור. נכנסתי באופן אישי למנהרה על מנת לאימוד את מאפייניה וגודלה ככל שניתן. בין הממצאים בזירה, אותרו ונתפסו כלי נשק שונים, אמל"ח ושק דשן מסוג אשלגן, חומר המשמש בין היתר להכנת מטענים".

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סנ"צ צחי בן חמו, קצין החקירות והמודיעין במרחב שומרון, הוסיף כי "במקביל לפעילות, החלה חקירה ביתר-שאת. כבר היום הוארך מעצרם של 2 מהחשודים, ערבים ישראלים, ו-2 החשודים הנוספים יובאו במהלך הימים הקרובים אף הם בפני בימ"ש לטובת הארכת מעצרם".