סרוגים
חדשות צבא ובטחון

אירוע בטחוני חריג בעוטף עזה

כוחות הביטחון הוקפצו לנקודה והחזירו את האזרחים לשטח ישראל בבטחה. בצבא מדגישים: האזרחים לא חצו לרצועה, האזור מוגדר כשטח צבאי סגור

תגובות
עקבו אחרינו ב -
רצועת עזה (חיים גולדברג \ פלאש 90)

אירוע חריג נרשם מוקדם יותר היום בגבול רצועת עזה, כאשר מספר אזרחים ישראלים חצו את מרחב המכשול החוצץ בין שטח ישראל לבין הרצועה.

עם זיהוי החצייה, כוחות צה"ל קפצו במהירות לנקודה והוציאו את האזרחים מהמרחב, עד להחזרתם הבטוחה לשטח ישראל. בצה"ל מבהירים באופן חד-משמעי כי האזרחים לא חצו את פנים שטח רצועת עזה עצמה.

חדשות סרוגים

בעקבות האירוע, בצה"ל שבים ומחדדים את ההנחיות הביטחוניות והזהירות הנדרשת באזור הגבול: צה״ל ממוקד במשימת ההגנה ברצועת עזה ומדגיש כי האזור הסמוך למכשול מוגדר כשטח צבאי סגור והכניסה אליו אסורה בהחלט. בצבא מציינים כי הגעה למרחב זה מסכנת באופן ישיר את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צה״ל הפועלים במרחב.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו