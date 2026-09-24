"נוק-אאוט פוליטי": המהלך שיעביר את עופר וינטר את אחוז החסימה

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מסמנת את תחום ההסברה הישראלית כאחד הצירים המרכזיים שבאמצעותם תנסה למשוך מצביעים במערכת הבחירות, כך מדווחת אנה ברסקי באתר "מעריב". במפלגה מתכוונים להשיק קמפיין ייעודי סביב יוסף חדאד, המשובץ במקום השני ברשימה, שילווה בפעילות שטח נרחבת ברחבי הארץ תחת הסיסמה "הגיע זמן הסברה".

במפלגה מציבים את חדאד בחזית המהלך, ומתבססים על מחקרים פנימיים המראים כי קיימת הסכמה רחבה בקרב מצביעים מכל קצוות הקשת הפוליטית בדבר הצורך במשרד הסברה ממשלתי מתפקד, לצד תמיכה רחבה בהתאמתו של חדאד לתפקיד השר. ב"עמך ישראל" מעריכים כי הנושא עשוי לפנות לקהלים החורגים מבסיס התמיכה הטבעי של הימין, ובפרט לצעירים ולמצביעי מחאה. הקו שמבקשת המפלגה לקדם קושר ישירות בין ההסברה הישראלית בעולם לבין תפיסת הביטחון הלאומי. במפלגה טוענים כי אירועי השנים האחרונות המחישו את הקשר ההדוק בין שני התחומים, ואף סבורים כי הכשלים בזירת ההסברה הבינלאומית היוו גורם מרכזי שפגע ביכולתה של ישראל להגיע להכרעה צבאית ברצועת עזה.

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בסביבת וינטר וחדאד מביעים ביטחון רב בהצלחת המהלך ומגדירים אותו כ"נוק-אאוט" פוליטי, מתוך הנחה כי ליריבים הפוליטיים אין מענה אפקטיבי לקמפיין מסוג זה. כמו כן, במפלגה מצביעים על כך שחלק מראשי הסיעות המתחרות חיזרו בעצמם אחרי חדאד וניסו לצרפו לשורותיהם בטרם הצטרף לוינטר, דבר להערכתם יקשה עליהם לתקוף אותו אישית במהלך מערכת הבחירות.

הקמפיין המתוכנן יתבסס על הפופולריות של חדאד ברשתות החברתיות ובציבור, וישתלב עם היעד המוצהר שלו עם כניסתו למערכת הפוליטית: הקמתו מחדש של משרד ההסברה ומינויו לעמוד בראשו.