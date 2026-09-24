מצטיין אוגדת איו"ש: אגף הביטחון של מועצת שומרון

אגף הביטחון ומוקד הבטחון של המועצה האזורית שומרון קיבלו אות הוקרה והערכה ואות הצטיינות מאוגדת איו"ש. את האות העניק מפקד האוגדה, תא"ל קובי הלר, בטקס שבו השתתפו ראש המועצה יוסי דגן, מנהל האגף יונתן שמחי, מנהל מוקד הביטחון מוטי זלביץ', הקב"טים ומוקדניות המוקד המועצתי. ההוקרה מצטרפת לזכייה של אגף הביטחון בשנה שעברה בתואר המצטיין של פיקוד מרכז.

בנימוק ההוקרה נכתב כי האגף זוכה להכרה על "עשייתכם המקצועית, המסורה והנחושה, למען ביטחון תושבי הגזרה", וכי פעילותו "מהווה נדבך משמעותי בהגנה על תושבי הגזרה ובשמירה על ביטחונם ושגרת חייהם, תוך שיתוף פעולה הדוק עם כוחות צה"ל וכלל גופי הביטחון".

תא"ל הלר פנה בטקס לראש המועצה ואנשי האגף ואמר: "ראינו באגף הביטחון של מועצה אזורית שומרון, שפועל עם חטמ"ר מנשה, אפרים, שומרון והבקעה, אגף מצטיין. בכל האירועים האחרונים, בזכות התפקוד היוצא דופן של המוקד והקב"טים, ההישגים המבצעיים, התוצאות המבצעיות והצלת החיים בשטח, האירועים נראו אחרת וטוב יותר מאיך שאנחנו כצבא יכולנו לתפקד, אלמלא התרומה והערך המוסף שלכם".

מפקד האוגדה הוסיף: "אני מנצל את ההזדמנות להודות לך יוסי ולמועצה על השותפות, על החברות ובכלל על הרוח המשמעותית מאוד בחודשים האחרונים, בוודאי בצפון השומרון, ביחס להתרחבות, לפריחה, לצמיחה ולדברים המדהימים שקורים כאן בהקשרי ההתיישבות. וכמובן לקב"טים ולבנות - הערכה רבה מכולנו, ותודה".

דגן הגיב כשאמר כי "הקב"טים, הרבש"צים, לוחמי כיתות הכוננות, המוקדניות וכל גורמי הביטחון בשומרון הם חומת המגן של ההתיישבות. הם עובדים יום ולילה, בשגרה ובחירום, ובאירועים הקשים הם הראשונים בשטח ועל הקשר. שנה שנייה ברציפות שצה"ל בוחר להוקיר את אגף הביטחון שלנו, וזו עדות למקצועיות ולמסירות שלהם".

"אני מודה למפקד האוגדה, תא"ל קובי הלר, ולמפקדי החטמ"רים על השותפות ההדוקה, וכמובן למנהל אגף הבטחון יונתן שמחי לקב"טים ולמוקדניות" סיכם. "השומרון מתרחב ופורח, והביטחון הוא הבסיס לכל הצמיחה הזאת. נמשיך לחזק את כוחות הביטחון ואת ההתיישבות".