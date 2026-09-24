משבוע הבא: ההתכתבות בוואטסאפ תעלה לכם כסף

שינוי דרמטי במודל הכלכלי של אפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ בעולם צפוי להשפיע על מאות אלפי עסקים וארגונים בישראל וברחבי העולם. החל מ-1 באוקטובר 2026, תבטל חברת מטא (Meta) את הפטור מתשלום על הודעות מענה חופשיות ("חלון השירות") במסגרת מערכות האוטומציה ושירות הלקוחות, ותעבור לחיוב פר הודעה יוצאת.

עד כה, ברגע שלקוח פנה לעסק, נפתח "חלון שירות" חינמי בן 24 שעות שבו העסק יכול היה להתכתב איתו ללא הגבלה וללא תשלום נוסף. מה-1 באוקטובר, כל הודעה יוצאת של העסק בתוך חלון השירות – בין אם נכתבה על ידי נציג אנושי ובין אם נשלחה אוטומטית על ידי צ'אטבוט – תעלה כסף בנפרד. בנוסף, תבניות עדכון תפעוליות שנשלחו בתוך חלון פתוח יחויבו אף הן במחיר מלא.

התעריף הבין-לאומי שנקבע להודעת שירות בישראל יעמוד על כ-1.6 עד 2 אגורות להודעה בודדת שנמסרת ללקוח. עם זאת, מטא תעניק מכסה חינמית של 1,000 הודעות שירות בכל חודש עבור כל מספר עסקי, כך שהחיוב בפועל יתחיל רק מההודעה ה-1,001.

חשוב להבהיר כי השינוי משפיע אך ורק על עסקים וארגונים המשתמשים במערכות מתקדמות ובממשק WhatsApp Business API (מערכות CRM, מרכזיות דיגיטליות, בוטים ואוטומציות המחוברות דרך ספקים חיצוניים). השינוי אינו משפיע על האפליקציה החינמית הרגילה של וואטסאפ בנייד, ואף לא על אפליקציית WhatsApp Business הרגילה למכשירים ניידים במספר בודד ובמענה ידני.