כבוד למגזר: הקצין הסרוג נכנס לתפקיד מפקד עוצבת "הבשן"

טקס החילופים ( דובר צה"ל )

כבוד למגזר: תת-אלוף סיון בלוך, תושב היישוב חשמונאים ובוגר ישיבת בני עקיבא נחלים, נכנס לתפקיד מפקד עוצבת 'הבשן' (210), במקומו של תת-אלוף יאיר פלאי, אשר שירת בתפקיד בשנתיים האחרונות וייצא ללימודים. טקס החילופים נערך אתמול (רביעי) במחנה נפח, בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ובהשתתפות מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש מנהלת סוריה, אלוף רסאן עליאן, וראש השב"כ דוד זיני

"בהתרגשות עצומה, אני מקבל על עצמי היום את הפיקוד על עוצבת 'הבשן', אוגדה 210" אמר בלוך בנאומו. "עוצבת הבשן מגלמת בתוכה את סיפורו של צה"ל ושל החברה הישראלית. זהו סיפורם של אלה שהיו כאן לפנינו, של מפקדים ולוחמים שצעדו על רגבי האדמה הזאת ונשאו על כתפיהם את האחריות לביטחונה של רמת הגולן ושל מדינת ישראל".

טקס חילופי התפקידים ( צילום: דובר צה"ל )

"ראשי המועצות ותושבי הגולן והצפון - אתם עומדים בלב משימתנו" התחייב. "תפקידנו הוא לאפשר לכם לחיות, לצמוח ולהתפתח כאן בביטחון. נעשה זאת בשותפות, באחריות ובמחויבות מלאה". בלוך הוסיף ופנה למפקד היוצא: "פלאי, אחי לנשק - אנחנו משרתים יחד ומכירים שנים רבות, עוד מגולני. אתה קודם כול חבר ומורה דרך; מפקד יוצא דופן, איש אמת אשר רוח בו וקצין קרבי מצטיין. בשנתיים האחרונות הובלת את האוגדה בתקופה מאתגרת, אל מול מציאות שלא ידענו כמותה בעשרות השנים האחרונות, והבאת אותה להישגים גדולים מאוד".

טקס החילופים במחנה נפח ( צילום: דובר צה"ל )

בסיכום דבריו בלוך פנה למילוא: "מפקד פיקוד הצפון, אני מודה לך על האמון שניתן בי לפקד על האוגדה. אפעל בנחישות ובמסירות כדי לעמוד בכל משימה שתוטל על האוגדה, ולהצטיין בה. תודה לאנשי האוגדה, לחיילים ולמפקדים בסדיר ובמילואים, על כל מה שעשיתם עד כה ועל כל מה שעוד נעשה יחד".