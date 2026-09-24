השירות המטאורולוגי בעדכון משמח

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עדכון משמח מגיע מכיוון השירות המטאורולוגי לקראת ימי החג וחול המועד. על פי התחזית המעודכנת, חג הסוכות יתאפיין השנה במזג אוויר נוח במיוחד, שיהיה אידיאלי עבור מאות אלפי המטיילים והמבקרים הצפויים לגדוש את הפארקים, שמורות הטבע ואתרי התיירות ברחבי הארץ. במהלך החג צפויות טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, כאשר בהרים יימדדו כ-26 עד 27 מעלות, במישור החוף כ-28 מעלות ובאזור השפלה כ-29 מעלות בלבד.

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בהמשך שבוע חול המועד צפוי להתרחש שינוי נוסף במזג האוויר. אף על פי שטווחי התחזית עדיין רחוקים, בשירות המטאורולוגי מציינים כי כרגע נראה שבמהלך ימי חול המועד יירד גשם באזורים שונים בארץ. הגשמים צפויים להתחיל בצפון הארץ במהלך יום שלישי, ולקראת הלילה וביום רביעי קיים סיכוי שהם אף יתפשטו לדרום הארץ, שם קיים גם חשש משיטפונות.

בשירות המטאורולוגי ימשיכו לעקוב ולעדכן במהלך הימים הקרובים בנוגע להתפתחות המערכת הגשומה הצפויה במהלך חול המועד.