אמנון לוי תופס צד בסערת הסרט נז"א

איש התקשורת אמנון לוי שיתף את תחושותיו הקשות לאחר שצפה בסרט "נז"א", העוסק בעדויות של חיילי מודיעין על תהליכי קבלת ההחלטות והפגיעה באזרחים במהלך המלחמה.
בפוסט שפרסם תיאר לוי את החוויה הלא פשוטה שעבר במהלך הצפייה: "צפיתי היום בנז"א. שמונים דקות קשות מאוד לעיכול. אין בסרט מראות זוועה, למעט הסוף, ועדיין הוא מזעזע. הקושי נובע מעדויות של חיילי מודיעין שמתארים בצורה מפורטת איך הם עצמם הרגו אלפי אזרחים שהיו נזק אגבי".
לוי פירט על התוכן המוצג בסרט וציין כי החיילים מתארים, בשיחות נינוחות על גג בניין בתל אביב, את המנגנון המודיעיני של קבלת ההחלטות על הפלת בניינים, האזנות לטלפונים של ילדים כדי לאתר חשודים בפעילות חמאס, והאופן שבו תומחרה כמות הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים. לדבריו, החיילים מתארים כיצד אמירות שלפיהן אין חפים מפשע בעזה שימשו כדלק לתהליכים הללו, כאשר הכל מבוצע באופן טכני וללא קושי מוסרי בזמן אמת.
לצד זאת, ביקש לוי להבהיר כי בניגוד לטענות מסוימות, הסרט כן נפתח בטבח ה-7 באוקטובר שהניע את המלחמה, אף שזהו אינו מרכזו.
בנוסף, מתח לוי ביקורת עיתונאית על הדרך שבה מוצגות העדויות בסרט: "חובה להגיד שכל העדים מוצללים, אין מראה מקום, אין זמן או תאריך לאף סיפור. אין גם ראיות תומכות אחרות. העדויות אמנם נשמעות אמינות כי הן מפורטות ומלאות בידע מודיעיני טכני, אבל זה בעייתי לסרט כה קשה ומאתגר שצריך להאמין לו בלי הוכחה חד משמעית".
למרות הסייגים והביקורת על התחקיר, סיכם לוי את התרשמותו מהיצירה וקבע כי מדובר ב"סרט מאוד חשוב שכבר הצליח לעורר ויכוח עז בנושא מושתק".
חשבתי שאמנון לוי נמוג מזמן מהתכנית שהיתה לא בטלויזיה,אי הוא פתאום צץ שוב?