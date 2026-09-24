אמנון לוי תופס צד בסערת הסרט נז"א

איש התקשורת אמנון לוי שיתף את תחושותיו הקשות לאחר שצפה בסרט "נז"א", העוסק בעדויות של חיילי מודיעין על תהליכי קבלת ההחלטות והפגיעה באזרחים במהלך המלחמה.

בפוסט שפרסם תיאר לוי את החוויה הלא פשוטה שעבר במהלך הצפייה: "צפיתי היום בנז"א. שמונים דקות קשות מאוד לעיכול. אין בסרט מראות זוועה, למעט הסוף, ועדיין הוא מזעזע. הקושי נובע מעדויות של חיילי מודיעין שמתארים בצורה מפורטת איך הם עצמם הרגו אלפי אזרחים שהיו נזק אגבי".

לוי פירט על התוכן המוצג בסרט וציין כי החיילים מתארים, בשיחות נינוחות על גג בניין בתל אביב, את המנגנון המודיעיני של קבלת ההחלטות על הפלת בניינים, האזנות לטלפונים של ילדים כדי לאתר חשודים בפעילות חמאס, והאופן שבו תומחרה כמות הפגיעה באזרחים בלתי מעורבים. לדבריו, החיילים מתארים כיצד אמירות שלפיהן אין חפים מפשע בעזה שימשו כדלק לתהליכים הללו, כאשר הכל מבוצע באופן טכני וללא קושי מוסרי בזמן אמת.

לצד זאת, ביקש לוי להבהיר כי בניגוד לטענות מסוימות, הסרט כן נפתח בטבח ה-7 באוקטובר שהניע את המלחמה, אף שזהו אינו מרכזו.