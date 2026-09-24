משטרת ישראל: עדכון חשוב לימים הקרובים

( דוברות משטרה )

משטרת ישראל השלימה את ההיערכות המבצעית הנרחבת לקראת חג הסוכות, ימי חול המועד ומעמדי ברכת הכהנים המסורתיים. מאות אלפי מתפללים, מבקרים ותיירים מכל רחבי הארץ והעולם צפויים לפקוד בשבוע הקרוב את בירת ישראל, המקומות הקדושים ומוקדי התיירות השונים.

כוחות משטרה גדולים, לוחמי מג"ב ומתנדבים יתפרסו ברחבי העיר העתיקה, בסמטאות, במוקדי הבליינות, בדרכים המובילות לכותל המערבי ובפארקים הציבוריים. המערך המבצעי הרחב, שנבנה בשבועות האחרונים בהובלת מפקד המחוז ניצב אבשלום פלד, כולל פעילות גלויה וסמויה לשמירה על ביטחון הציבור, שמירת הסדר הציבורי והכוונת התנועה. במרכז הפעילות נערכת המשטרה לאבטח את מאות האלפים שצפויים להגיע למעמדי ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי, שיתקיימו בימים שני וחמישי במהלך חול המועד. בעקבות העומסים הצפויים, יחולו שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון יחסמו לתנועת כלי רכב פרטיים כלל הצירים המובילים לאזור הכותל המערבי והעיר העתיקה, בהם רחוב סולטן סולימאן, צומת רוקפלר, צומת גת שמנים, דרך העופל ומעלה השלום. הנסיעה בצירים אלו תורשה אך ורק לתחבורה ציבורית ולתושבי האזור. כמו כן, בהתאם לעומסים, قد ייחסמו לסירוגין הרחובות יצחק קריב וחטיבת ירושלים.

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במשטרה מציינים כי התחבורה הציבורית לאזור הכותל תפעל ברציפות לאורך כל שעות היממה במהלך ימי חול המועד, וממליצים בחום לציבור הרחב להעדיף שימוש בתחבורה ציבורית ולהימנע מהגעה ברכבים פרטיים. תושבי הרובע היהודי יורשו להיכנס למגוריהם דרך שער יפו או שער ציון.

במשטרת ישראל קוראים לציבור לנהוג בסבלנות, להישמע להנחיות השוטרים בשטח, להתעדכן בעומסי התנועה באמצעות יישומוני הניווט, ולדווח למוקד 100 על כל אירוע חריג.