יצאתם לטייל בחול המועד סוכות? אלו הפעילויות בגנים הלאומיים

( רשות הטבע והגנים )

לצד מסלולי הטיול והנוף, חול המועד סוכות מביא איתו גם השנה לגנים הלאומיים מגוון רחב של מופעים, סדנאות ופעילויות היסטוריות במרחב הפתוח. בפעם ה-13 במסגרת מיזם "נושמים תרבות" של מפעל הפיס ורשות הטבע והגנים, יתארחו עשרות אמני רחוב, מוזיקאים, שחקנים ופסלים חיים ב-6 שמורות וגנים לאומיים ברחבי הארץ, מתוכם 5 גנים לאומיים בצפון הארץ מתוך מטרה לחזק את התיירות בצפון את העסקים, האמנים והיוצרים המקומיים. האירועים ייפרסו על פני שלושה ימים, בימים שני עד רביעי (28-30 בספטמבר), בין השעות 11:00 ל-15:00.

( צילום: רשות הטבע והגנים )

לצד מופעים מוזיקליים ואמני רחוב שיחכו בכל האתרים, לכל גן לאומי נקבעה תוכנית פעילות ייחודית משלו. כך, בגן הלאומי כוכב הירדן יוכלו המבקרים להשתתף במשחק ניווט משפחתי עצמאי ולצפות בסרט חדש המוקרן בתוך בור המים העתיק של המבצר. בגן הלאומי ציפורי יחכו למטיילים מיצגים חיים המשולבים ברחובות העתיקים, לצד "תעלומות בזמן", משחק חידות ומשימות משפחתי לגילוי סיפורי העבר בגן.

( צילום: רשות הטבע והגנים )

בגן הלאומי תל חצור יתקיימו מופעי אמני קרקס, סדנה חווייתית לפענוח כתב כנעני קדום, ומתחם ייעודי שבו ניתן להתנסות במשחקים ששוחקו בעולם הקדום לפני אלפי שנים. בתל מגידו הותקנו במבואת האתר אמצעי המחשה חדשניים המציגים את סיפורי התל, הארמונות והאורוות בדרכים חווייתיות, לצד סיורים מודרכים לאורך מסלול העתיקות.

( צילום: ג'מאל קיוואן )

בגן הלאומי מבצר יחיעם הביקור יתמקד בסיורים מודרכים בין חומות המבצר העתיק, הכוללים תצפית פנורמית מראש האתר לעבר נופי הגליל. לעומת אתרי הצפון, בגן הלאומי ממשית שבדרום תוכנית האירועים תתמקד במופעי מחול ומוזיקה חיה, לצד שוק עם דוכני אמנות, סדנאות יצירה, מתחם מזון ועגלת קפה.

( צילום: רשות הטבע והגנים )

דולין מלניק, מנהלת אגף התרבות של מפעל הפיס: "מיזם 'נושמים תרבות' מבטא את החיבור הייחודי בין תרבות, אמנות וטבע, ומאפשר למשפחות ברחבי הארץ לפגוש יצירה ישראלית כחלק מחוויית הטיול בחג. עבורנו במפעל הפיס, זו דרך נוספת להנגיש תרבות לקהלים מגוונים, להעניק במה לאמנים וליוצרים ישראלים ולהביא את התרבות אל המרחב הציבורי, מצפון ועד דרום. אנו שמחים להמשיך גם השנה את שיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים ולהזמין את הציבור לצאת לטבע וליהנות מחוויה ישראלית משותפת לכל המשפחה".

( צילום: רשות הטבע והגנים )

שלומית שביט, ראש חטיבת תקשורת, קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים: "שיתוף הפעולה המתמשך עם מפעל הפיס במסגרת מיזם 'נושמים תרבות' מאפשר חוויית ביקור ייחודית המשלבת אמנות בתוך אתרי טבע, מורשת וארכיאולוגיה. המבקרים חווים את המקום בדרך אחרת ומגלים מחדש את הסיפורים, הנופים וההיסטוריה. בחול המועד סוכות אנחנו מזמינים את הציבור להגיע לגנים הלאומיים, לטייל בין העתיקות והנופים וליהנות מחוויה שמחברת בין המקום, הסיפור והתרבות".