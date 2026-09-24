דיווח: רכיבי מטוס F-35 הגיעו לידי המשטר הסיני

אירוע חריג: רכיבי מטוס קרב מדגם F-35 שעשויים להיות רגישים הגיעו לידי המשטר הסיני, אחרי שמשלוח שהיה בדרכו מאוסטרליה לארה"ב הוסט להונג קונג. כך דווח היום (חמישי) ברשת בלומברג.

לפי הדיווח, חברת המשלוחים UPS הובילה בסוף חודש מאי האחרון חופת תא טייס ודלת של תא החימוש ממטוס F-35 של חיל האוויר האוסטרלי, אשר נשלחו לארה"ב לצורך בדיקה. זאת כדי לבחון האם לתקן את החלקים - או להוציא אותם מכלל שימוש.

בדרך מאוסטרליה, המשלוח עצר בדרום קוריאה, ומשם הוסט להונג קונג - כשבשלב מסויים החלקים הגיעו לידי ממשלת סין, ועד כה הם לא הוחזרו. בשלב זה לא ברור מדוע המשלוח הוסט להונג קונג, וכן האם מדובר בטעות או בהסטה מכוונת.

בעקבות האירוע, הפנטגון פתח בחקירת הנסיבות - זאת לאור החשש שסין תוכל לקבל גישה לרכיבים מרכזיים וטכנולוגיה מסווגת מהמטוס. בהודעה האמריקנית נמסר כי "אנחנו מודעים לבעיה במשלוח של רכיבי F-35 שאינם כשירים לשימוש, ופועלים באופן פעיל עם הרשויות בארה"ב ועם השותפים בתעשייה להשבת הרכיבים, לחקירת האירוע ולהטמעת אמצעי הגנה כדי למנוע הישנות של מקרה כזה".