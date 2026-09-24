מת בבית החולים יוסף חיים בן דוד, רוצחו של אבו ח'דיר

יוסף חיים בן דוד, רוצחו של הנער הפלסטיני מוחמד אבו חדיר, מת היום (חמישי) בבית החולים בגיל 42. בן דוד, תושב ירושלים שהיה כלוא בבית הסוהר השרון, ריצה מאסר עולם ועוד 20 שנות מאסר.

שירות בתי הסוהר הודיע על מותו של אסיר מהכלא, מבלי לנקוב בשמו. בהודעה נמסר כי האסיר נפטר בבית החולים וכי מצבו הרפואי חוסה תחת צנעת הפרט. בשב״ס לא פירטו את סיבת המוות והוסיפו: "כבכל אירוע מות אסיר מונה צוות בדיקה".

בן דוד החל לרצות את עונשו במאי 2016. בערעור שהגיש על הרשעתו ועל עונשו טען כי לא היה שפוי בעת שתכנן וביצע את המעשה, אולם שופטי בית המשפט העליון דחו את טענותיו.

"בעת ביצוע המעשה, יוסף היה בשליטה מלאה ללא כל מחשבת שווא, וכי ההפרעות הנפשיות מהן הוא סובל- אין בהן אף כדי לקרבו לסייג אי השפיות", נכתב בפסק הדין. עוד נקבע: "בנסיבות אלו נקבע כי אין מקום להקל בעונשו או להמיר את הרשעתו ברצח בעבירה של הריגה".