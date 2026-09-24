שר התרבות בצעד חריג נגד הסרט "נז"א"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה היום (חמישי) למנהלי בתי הקולנוע והסינמטקים בישראל בבקשה שלא לאפשר את הקרנת הסרט האנטי ישראלי נז״א באולמותיהם. במכתב ששלח טען זוהר כי הסרט מציג שקרים חמורים נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, וקרא למנהלים למנוע את הקרנתו בכל מתכונת.

פנייתו של השר מתייחסת הן להקרנות בתשלום והן להקרנות ללא תשלום. זוהר ביקש גם שלא להשכיר את האולמות או להעמיד אותם לרשות גורם חיצוני לצורך הקרנת הסרט, וכתב למנהלים "שלא לאפשר בשום אופן" את ההקרנה.

לטענת זוהר, צה"ל דחה את הטענות המיוחסות לו בסרט והגדיר אותן כשקריות וכמבוססות על מקורות אנונימיים שאינם ניתנים לאימות. השר טען עוד כי הסרט מציג בזירה הבינלאומית טענות המייחסות לישראל הרג מכוון של אזרחים, שאותן הגדיר "דבר שקרי לחלוטין".

במכתבו קשר זוהר את פנייתו גם למלאת שלוש שנים לאסון השבעה באוקטובר. הוא כתב כי ישראל ואזרחיה עדיין נלחמים על ביטחונם מול אויבים המבקשים לפגוע בהם בשדה הקרב וגם בלגיטימציה של ישראל להגן על עצמה, וכי חיילי ומפקדי צה"ל עומדים בחזית להגנת אזרחי המדינה.

על רקע זה כתב השר כי על מוסדות התרבות מוטלת "אחריות ציבורית מיוחדת שלא לתת במה להפצת טענות הפוגעות בחיילינו ובמדינתנו".

בהמשך התייחס זוהר לחופש היצירה והביטוי: "חופש היצירה וחופש הביטוי הם ערכים חשובים בחברה הישראלית, אך אין פירושם כי כל מוסד תרבות מחויב להעמיד את במתו לכל יצירה", כתב. הוא הוסיף כי הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר, לטענתו, בשקר שנועד לפגוע בשמה הטוב של מדינת ישראל בעולם.

את המכתב חתם בבקשה מפורשת: "אני מבקש מכם לגלות אחריות ציבורית ולא לאפשר את הקרנת הסרט באולמותיכם, בכל מתכונת שהיא".