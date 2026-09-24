כ"ץ חתם: הרישום הפלילי של אלאור אזריה נמחק סופית

שר הביטחון ישראל כ״ץ חתם היום (חמישי) על קיום החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג בעניין מחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה. בעקבות החתימה, הרישום הפלילי של אזריה נמחק באופן רשמי וסופי, לאחר שהנשיא החליט לקצר את תקופת המחיקה.

החלטת הרצוג נחתמה במוצאי שבת, לקראת יום הכיפורים, בעקבות בקשתו של שר הביטחון. הנשיא בחן את מכלול נסיבות המקרה והשיקולים הנוגעים לבקשה, והחליט להיעתר לה ברוח תקופת הרחמים והסליחות, תוך מתן משקל לחלוף הזמן ולצער שהביע אזריה.

בין השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה היו פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שאזריה נשא בעונש שנגזר עליו וריצה את תקופת המאסר, וכן העובדה שתקופת ההתיישנות על העבירות שביצע כבר חלפה.

בפנייתו לנשיא התייחס אזריה גם לאירוע עצמו. הוא הביע צער על השלכותיה הקשות של הפרשה, וציין כי בהתחשב בניתוח האירוע בדיעבד בלבד, הירי היה טעות מבצעית ובדיעבד לא היה מבצע אותו.

עוד הדגיש אזריה בפנייתו כי הוא מכבד את ערכי צה״ל וכי הם יקרים לו. אזריה, אב לשני ילדים קטנים, ציין כי הוא מבקש לחנך את ילדיו לאור ערכים אלה. לצד זאת, הוא ביקש להסיר את החסמים הניצבים בפניו בתחומי התעסוקה.