הצעקה האחרונה: האם באמת צורחים כשנופלים?  

אחת האזהרות השכיחות ביותר לפועלי בניין בגורדי שחקים בעולם ולבוני סוכות בארץ היא לא לעמוד על קצה הסולם ולדאוג שהמגביה המלאכותי יציב ומחוזק כראוי באדמה. כולם מסכימים שזו הדרך הבטוחה להימנע מהתאונה השכיחה למרבה הצער של נפילה מגובה, אך בזמן שהמקרה האמיתי טראגי ולא מצחיק בכלל הקולנוע הפך אותו לתופעה משעשעת.

אם אתם חובבי סרטים, סביר להניח ששמעתם במהלך סרט צעקה חריגה עשרות אם לא מאות פעמים בחייכם, מבלי שהקדשתם לכך מחשבה.

"צרחת וילהלם" (Wilhelm Scream) היא צעקה חדה וגרונית המושמעת כשדמות בסרט נפגעת מחץ, נופלת מגובה רב או עפה באוויר כתוצאה מפיצוץ עוצמתי ברמה חריגה והזויה. הצרחה הפכה לבדיחה פנימית ולמחווה מוכרת בקרב במאים ועורכי סאונד בהוליווד, וכיום היא מופיעה במאות סדרות, סרטי אנימציה ומשחקי וידאו.