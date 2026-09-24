רמי לוי חושף כמה כסף יש לו: "שנינו אותו דבר"

( יונתן שאול / פלאש90 )

איש העסקים והקמעונאי רמי לוי חשף גילויים מעניינים על ההון האישי שלו ועל אורח חייו הצנוע, במהלך הצצה מתוך התכנית "אסנהיים" בהגשת אמיר אסנהיים שתשודר ברשת 13. במהלך הראיון, כ שנשאל לוי על שוויו הכלכלי, הוא השיב בחיוך: "אני שווה הרבה, בוא נגיד כזה דבר... כמה מיליארדים". כשנלחץ לספק מספר מדויק יותר, הודה לוי כי מדובר ב"בערך שישה מיליארד שקל".

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למרות עושרה הרב, הבהיר לוי כי סגנון חייו נותר פשוט ולא השתנה באופן דרמטי. "בסוף אני ואתה יכולים לעשות את אותו דבר", הסביר אסנהיים ולוי בשיחה. "כשאני הולך למסעדה עם חברים, לי יש שישה מיליארד ולהם אין, ושנינו יכולים לשלם על המסעדה. אנחנו מרגישים שווים והכל בסדר".

במהלך השיחה צוין כי לוי אינו מחזיק במכשיר חכם מתקדם, אלא משתמש בטלפון נוקיה פשוט. "זה אחלה פלאפון שיש, זו לא הבעיה", אמר לוי והוסיף כי אין במכשיר שלו וואטסאפ או תמונות.