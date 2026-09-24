דדי שמחי חושף: זו דעתי על תיאוריות הבגידה בשבעה באוקטובר

תת-אלוף במיל' דדי שמחי מתייחס בנחרצות לתיאוריות הקונספירציה והבגידה המופצות סביב מחדל 7 באוקטובר, ומבהיר כי מדובר בטענות משוללות יסוד שנובעות בעיקר מקושי לתפוס את גודל האירוע.

במהלך ריאיון לרדיו 103FM התייחס שמחי לתיאוריות הבגידה ואמר: "קרה פה אירוע שבן אנוש רגיל ישראלי, שגדל כאן במדינת ישראל עם צבא כזה חזק, לא מבין איך קרה דבר כזה. אנשים בצער להם מחפשים פתרונות. זה כמו שלפני אלפי שנים האדם לא הבין מה זה הכדור שמש הגדול הזה שצץ כל בוקר ונעלם בלילה, הוא המציא לו סיפור של אלוהים כזה או אחר ופתר את התעלומה". שמחי הדגיש בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: "אני אומר שיהיה ברור – לא הייתה שום בגידה, אף אחד לא בגד, זו דעתי ואני איתן בה".

עם זאת, שמחי ציין כי הוא מסוגל להבין את המקור הפסיכולוגי של הטענות הללו בקרב הציבור: "אני כן מבין את האנשים שלא מצליחים להבין את האירוע המטורף הזה, והם מחפשים כל מיני פתרונות, אז הם הולכים לקונספירציה כזו או אחרת. זה לא קרה, זה לא תקין, זה לא בסדר, אני כן מבין אבל את איך שהם הגיעו לזה".