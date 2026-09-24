צה"ל בהודעה חריגה נגד מג"ב: "הודעות רשמיות ולא אחראיות"

( דובר צה"ל )

צה"ל התייחס היום (חמישי) לדיווח על "מנהרה בעומק 25 מטרים" שאותרה בקלקיליה, והבהיר כי במקום נמצאו שני פירים בעומקים של כ־12 מטרים. לפי הצבא, בתום בדיקתם נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים, וכן נשללה קרבת הפיר למרחב התפר.

בהתייחסות לדיווחים נמתחה בצה"ל ביקורת על ההודעות שפורסמו בנושא. "בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, אותרו שני פירים בעומקים של כ-12 מטרים, ובתום חקר הפירים - נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר", נמסר. ההבהרה מתייחסת הן לעומק הממצאים והן לאופיים: הדיווח שעליו הגיב הצבא עסק במנהרה בעומק 25 מטרים, בעוד שהממצאים שעליהם דיווח צה"ל הם שני פירים בעומקים של כ־12 מטרים, שנבדקו ולא נמצא בהם תוואי מנהרה.

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במקביל להבהרה, פרסם צה"ל תמונות של לוחמי יחידת יהל"ם שנכנסו לסרוק את הפירים. בדיקת הפירים היא שעמדה בבסיס הממצאים שמסר הצבא בנוגע להיעדר תוואי מנהרה במקום שנבדק.

בצה"ל התייחסו גם לסוגיית המיקום ביחס למרחב התפר. לצד שלילת תוואי המנהרה בפירים, נמסר במפורש כי נשללה קרבת הפיר למרחב זה. מדובר בשתי קביעות שנכללו בהבהרת הצבא לאחר חקר הפירים.

לצד הממצאים הנוגעים לפירים עצמם, אישר צה"ל כי במהלך הפעילות במקום אותרו אמצעי לחימה. עוד נמסר כי הכוחות עצרו ארבעה חשודים, שהועברו לחקירה בעקבות מעצרם.