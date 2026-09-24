מנור סולומון נשאל על עזה ועקץ: "אתה עושה עבודה נהדרת"

"לא שמעתי על זה ולא אכפת לי. אני פה כדי לשחק כדורגל", כך השיב אמש (רביעי) מנור סולומון לעיתונאי אוסטרי ששאל אותו על אמירה שיוחסה לנשיא אוסטריה, ולפיה ישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה. השאלה הובילה לחילופי דברים בין השניים, שהסתיימו בעקיצה מצד השחקן הישראלי.

סולומון התייצב למסיבת העיתונאים לצד רן בן שמעון, לקראת משחקה של נבחרת ישראל מול אוסטריה הערב (חמישי). במהלך המפגש עם התקשורת ביקש אחד העיתונאים האוסטריים לשמוע את דעתו של סולומון על הדברים הנוגעים למלחמה בעזה.

לאחר שסולומון השיב כי לא שמע על האמירה וכי הוא נמצא במקום כדי לשחק כדורגל, העיתונאי חזר על טענתו ואמר: "הוא אמר את זה". סולומון, מצדו, שאל מדוע הוא מתבקש להגיב והדגיש פעם נוספת במה הוא מתמקד לקראת המשחק.

"אבל למה אתה רוצה שאגיב לזה? אני שחקן כדורגל ובאתי לשחק כדורגל, מרוכז רק בזה", השיב סולומון. בכך חזר על המסר שהציג כבר בתשובתו הראשונה: הוא הגיע למפגש במסגרת ההכנות למשחק ומבקש להתמקד בכדורגל.

העיתונאי המשיך בחילופי הדברים והסביר את עמדתו בנוגע לעצם הצגת השאלה: "זה בסדר, אני שואל את השאלות שלי ואתה עונה מה שאתה רוצה. אני עושה את העבודה שלי".

את השיחה סיים סולומון בתגובה קצרה ועוקצנית לדברי העיתונאי על עבודתו: "דרך אגב, אתה עושה עבודה נהדרת". זו הייתה תשובתו האחרונה בחילופי הדברים בין השניים.