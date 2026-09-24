בעקבות המאבק - 30 מיליון השקלים המעוכבים ישוחררו

בשורה טובה לחג. בעקבות המלצת שופטי בג"ץ, נמשכה לפני שעה קלה העתירה שעיכבה את העברתם של כ-30 מיליון ש"ח המיועדים לחינוך הממלכתי-דתי. עם משיכת העתירה הוסר החסם המשפטי, והכספים צפויים להשתחרר כעת למוסדות החמ"ד.

מדובר בהישג חשוב למאבק שהובילו בחודשים האחרונים פורום החינוך הדתי, המאגד את מרכז ישיבות ואולפנות בני-עקיבא ורשת נעם-צביה, עבור כלל מוסדות החמ"ד, לצד עבודת מטה משפטית וציבורית שנועדה להביא לשחרור התקציבים. במשך התקופה שבה הכספים היו מעוכבים נאלצו כל מוסדות החינוך להסתמך על הלוואות ומקורות מימון עצמאיים כדי לממן שכר מורים, לימודי קודש ותוכניות זהות.

חשוב לציין כי שחרור 30 מיליון השקלים הוא פתרון למשבר המיידי בלבד. בבג"ץ ממשיכות להתנהל העתירות העקרוניות נגד אופן תקצוב החינוך הממלכתי-דתי, ובתחילת נובמבר נדרש משרד החינוך לעדכן את בית המשפט בהתקדמות עבודת המטה להסדרת התקצוב הייחודי של החמ"ד. המבחן המרכזי כעת נמצא לפתחו של שר החינוך יואב קיש - להיערך כבר עכשיו לדיון, להשלים את עבודת המטה ולהציג בפני בג"ץ עמדה מקצועית וברורה שתגן על התקצוב הנדרש לחינוך הממלכתי-דתי.

מפורום החינוך הדתי נמסר: "זהו הישג חשוב ומשמעותי לאחר תקופה ארוכה שבה 30 מיליון ש"ח חיוניים למערכת נותרו מעוכבים. מרכז ישיבות ואולפנות בני-עקיבא ורשת נעם-צביה הובילו את המאבק עבור כלל מוסדות החמ"ד, ואנחנו מברכים על כך שעבודת המטה והמאמצים שנעשו הביאו להסרת החסם ולשחרור הכספים. אנו מבקשים להודות גם לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על המעורבות, הגיבוי והסיוע בקידום הפתרון".

עוד נמסר: "אבל אסור להתבלבל - המערכה הגדולה עדיין לפנינו. בנובמבר משרד החינוך יידרש לתת לבג"ץ תשובות על עתיד תקצוב החמ"ד כולו. האחריות כעת היא על שר החינוך יואב קיש להיערך כבר היום, להשלים את ההסדרה ולהבטיח שמערכת החינוך הממלכתי-דתי לא תמצא את עצמה שוב תלויה בהקפאות, בעתירות ובפתרונות זמניים. את ההישג הנקודתי צריך עכשיו להפוך להסדרה קבועה לשנים קדימה".