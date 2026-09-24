המתמודדת של וינטר: "לא נתפשר - גם בלי ממשלת ימין"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

לקראת הבחירות הקרובות, ללי דרעי, המוצבת במקום השישי ברשימת "עמך ישראל" בראשות תא"ל במילואים עופר וינטר, מביעה ביטחון שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה. בריאיון לישראל היום היא מתייחסת לחשש של מצביעי הימין מאובדן קולות, ומספרת על הדרך שהובילה אותה בחזרה לפעילות הציבורית לאחר נפילת בנה.

כשנשאלה על הסקרים שבהם המפלגה עומדת על ארבעה מנדטים ועל האפשרות שקולות מצביעיה ירדו לטמיון, השיבה: "לא יודעת אם ראית את הסקרים האחרונים, אנחנו עוברים ובגדול. השאלה היא לא אם נעבור את אחוז החסימה אלא בכמה נעבור". דרעי הוסיפה: "אני מסתובבת עם עופר וינטר בכל מקום, התמיכה שאנחנו מקבלים מעם ישראל היא אדירה, ואני חושבת שהאנשים לא מצליחים לגרד את ההבנה כמה אנחנו מוצר נדרש בשוק". דרעי הייתה חברת ליכוד ושימשה כראש המטה של שרת ההסברה לשעבר גלית דיסטל אטבריאן. אלא שלאחר שבעה באוקטובר, לדבריה, היא החליטה להתרחק מהפוליטיקה ומהתקשורת בעקבות תחושותיה ביחס לשיח הציבורי שהייתה חלק ממנו.

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"הרגשתי שתרמתי, לא באופן ישיר, אבל הייתי חלק משיח שאני קוראת לו עסוק בלחדד עמדות מול אנשים שלא הסכמתי איתם, וכולנו היינו עסוקים בלחדד ולא נשאר עיפרון, והאויב ראה את זה", סיפרה. "גזרתי על עצמי שתיקה וככה עשיתי במשך כמה וכמה חודשים. הלכתי להתנדב בשדרות".

נקודת המפנה הגיעה לאחר שבנה, סעדיה יעקב דרעי, נפל ברצועת עזה ביוני 2024. דרעי סיפרה כי התקשתה לכתוב את ההספד לבנה: "לפתע קרה משהו שאני לא מצליחה עד היום להסביר אותו. המילים פשוט זורמות ממני. התחושה היא שלא אני כתבתי את ההספד הזה".

לדבריה, המפגשים עם האנשים שהגיעו לנחם במהלך השבעה גרמו לה להבין שיש מי שמבקש לשמוע את קולה: "פתאום התחלתי לקלוט שאנשים רוצים וצריכים לשמוע את הקול הזה שביטאתי באותו היום. זה לא שלא רציתי לדבר, אלא שלא יכולתי לשתוק יותר, ופה התחיל המסע שלי בציבוריות הישראלית".