פרופ׳ כהן אליה: ״נתניהו נושא באחריות לזה״

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

‏פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (חמישי) לשאלה מי נחשב ביביסיט ומדוע לדעתו זו הדרך היחידה הנכונה וגם מיהו הפוליטיקאי עליו הוא הכי סומך.

בדבריו כתב הפרופסור: ״אפשר להציג נימוקים פוליטיים כנגד של נתניהו ובעדו. נתניהו נושא באחריות לתפישת "חמאס הוא נכס", ולמימון החמאס. אבל הוא לא לבד בסיפור הזה. כל ההנהגה הפוליטית, הבטחונית והתקשורתית של המיינסטרים הישראלי היתה באותו סיפור. אף אחד גם לא היה מאפשר לנתניהו לצאת למבצע מנע - וכל מי שמלהג כאילו זה לא נכון, הוא פשוט שקרן. תחשבו שהיינו צריכים אירוע טראומטי כמו השבעה באוקטובר כדי לצאת למבצע כזה, וגם כאן היו המחלישים שניסו להפסיק את המלחמה כמעט בכל צומת״. ‏

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עוד הוסיף הפרופסור: ״ולכן מכיוון שכולם אחראים, מי יותר (הגנרלים שלא העירו את ראש הממשלה בלילה) ומי פחות - יש רק אדם אחד שיכול להוביל את ישראל מול האתגרים הביטחוניים מהמעלה הראשונה שאנחנו עומדים לפתחם - וזה לא איזנקוט הלא מחודד, לא בנט המיוזע, ובודאי שלא יאיר גולן הפשיסט. לעניות דעתי, לדעת מרבית האזרחים, זה נתניהו.

כי הוא החליף דיסקט לאחר השבעה באוקטובר, ואת התוצאות אנחנו רואים בשדה הקרב.

‏אז הניסיון לתייג כל מי שמפעיל שיקול דעת רציונלי בנסיבות העניין כ"ביביסט" הוא ניסיון לברוח מהתמודדות אמיתית עם טיעונים. והשמאל שכח מזמן מה זה טיעון, כי אין בשמאל חשיבה, ואין עומק. יש רק שנאה שמופנית כלפי הקבוצות הסוציולוגיות שמרכיבות את הימין הפוליטי, תוך תיוגם כ"ביביסטים" מבלי להציג כל נימוק או טיעון רציני, כי פשוט אין. ברכה או קללה: מיהו ביביסט?״