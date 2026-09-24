אזהרה למתרחצים בכנרת: ממצאים חריגים בבדיקות המים

הכנרת ( Gershon Elinson/FLASH90 )

משרד הבריאות פרסם היום (חמישי) אזהרת רחצה בחוף השקמים שבכנרת, בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שהתקבלו בבדיקות איכות המים.

על פי הודעת המשרד, הממצאים החריגים בבדיקות הם שהובילו לפרסום האזהרה לציבור בנוגע לרחצה בחוף השקמים. לצד האזהרה הנקודתית, משרד הבריאות חזר על ההנחיה הכללית בנוגע לבחירת מקום הרחצה: "במשרד הבריאות מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד".

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כאמור, מוקדם יותר היום משרד הבריאות הודיע כי נקבע מותו של הילד שאושפז בבית החולים רמב”ם לאחר שחלה בדלקת מוחית כתוצאה מאמבה נדירה מסוג Naegleria fowleri. בהודעתו הביע המשרד צער על מותו של הילד והשתתף בצערה העמוק של משפחתו.

לפי משרד הבריאות, בדיקה שנערכה במעבדות המשרד אישרה כי מדובר באמבה מסוג Naegleria fowleri. אישור המעבדה נכלל בפרטים שפרסם המשרד על מחלתו של הילד, לצד ממצאי החקירה האפידמיולוגית שנערכה בעניינו.

בחקירה עלה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכנרת כשבוע לפני אשפוזו. משרד הבריאות מסר את הפרט הזה במסגרת העדכון על המקרה, שבו פירט הן את זיהוי האמבה בבדיקת המעבדה והן את המידע שעלה בחקירה על השחייה בכנרת.