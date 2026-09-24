טרגדיה ברמב”ם: מת הילד שחלה בדלקת מוחית מאמבה נדירה

משרד הבריאות הודיע היום (חמישי) כי נקבע מותו של הילד שאושפז בבית החולים רמב”ם לאחר שחלה בדלקת מוחית כתוצאה מאמבה נדירה מסוג Naegleria fowleri. בהודעתו הביע המשרד צער על מותו של הילד והשתתף בצערה העמוק של משפחתו.

לפי משרד הבריאות, בדיקה שנערכה במעבדות המשרד אישרה כי מדובר באמבה מסוג Naegleria fowleri. אישור המעבדה נכלל בפרטים שפרסם המשרד על מחלתו של הילד, לצד ממצאי החקירה האפידמיולוגית שנערכה בעניינו.

בחקירה עלה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכנרת כשבוע לפני אשפוזו. משרד הבריאות מסר את הפרט הזה במסגרת העדכון על המקרה, שבו פירט הן את זיהוי האמבה בבדיקת המעבדה והן את המידע שעלה בחקירה על השחייה בכנרת.

במשרד הבריאות הדגישו כי מדובר במחלה נדירה ביותר. על פי הנתונים שמסר המשרד, ברחבי העולם דווחו פחות מ־500 מקרים. זהו הנתון העולמי שהציג המשרד לצד העדכון על מותו של הילד בבית החולים.

באשר לישראל, משרד הבריאות מסר כי בשנים האחרונות אובחנו שלושה מקרים. בהודעה הובאו הנתונים המקומיים והעולמיים כרקע למקרה, תוך הדגשת נדירותה הרבה של המחלה שבה חלה הילד ושבעקבותיה אושפז ברמב”ם.