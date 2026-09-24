החיילת נשארה לבד בתחנה - וכולם התגייסו לסייע

תחנת הרכבת בבאר שבע ( יוסי אלוני/פלאש90 )

הרכבת האחרונה כבר יצאה, אבל העובדים סירבו להשאיר את החיילת לבד

חיילת צעירה שסיימה שבועיים רצופים של שירות בבסיס סגור באילת יצאה סוף סוף לדרך הביתה. היא הייתה אמורה להגיע למשפחתה, אבל בדרך אירעה תאונה שגרמה לעיכובים משמעותיים, והאוטובוס שלה התעכב במשך יותר משעה. כשהיא הגיעה לתחנת הרכבת בבאר שבע, היא גילתה שהעיכוב גרם לה לפספס את הרכבת האחרונה שהייתה אמורה לקחת אותה לכיוון בנימינה. אחרי שבועיים אינטנסיביים בבסיס, כשהיא כבר עייפה ומחכה רק להגיע הביתה, היא נשארה בתחנה בלי דרך ברורה להמשיך את הנסיעה. עובדת של רכבת ישראל הבחינה בחיילת כשהיא בוכה על הרציף. במקום פשוט להמשיך בעבודה, היא ניגשה אליה, דיברה איתה, חיבקה אותה ואפילו הציעה לה לישון בביתה הפרטי, כדי שלא תישאר לבדה בתחנה. אבל החיילת הסבירה שהיא מאוד רוצה להגיע למשפחה שלה. כאן נכנס לתמונה מנהל התחנה, אביחי בן חור. אביחי החליט לעשות הכול כדי למצוא פתרון. הוא התקשר בעצמו להורים של החיילת, הרגיע אותם והודיע להם שהוא דואג לה עד שהיא תגיע הביתה. בשלב הזה התחיל למעשה מבצע קטן של עובדי הרכבת: הצוות בתחנה פעל כדי למצוא אפשרות להמשך הנסיעה, ובתחנות שבדרך תואמו רכבות המשך כך שהחיילת תוכל להמשיך את המסע צפונה ולהגיע בסופו של דבר לבנימינה. לא מדובר רק ברכבת, בלוחות זמנים או בכרטיס נסיעה. מדובר באנשים שראו מול העיניים שלהם חיילת עייפה שנקלעה למצב לא פשוט - ופשוט החליטו לעזור. עובדת שמציעה את הבית שלה, מנהל תחנה שמתקשר להורים, וצוות שלם שמנסה למצוא פתרון ולהביא אותה הביתה.

הלקח מאבא שהפך למסורת: כבר 20 שנה המשפחה שדואגת לשמח יותר מ-130 ילדים בכל חג

כבר קרוב לשני עשורים פועלת יוזמה משפחתית, באופן פרטי ושקט, שמטרתה לשמח ילדים ומשפחות בתקופות החגים והפעילות מגיעה ליותר מ־130 ילדים וילדות, כשהרעיון הוא לא רק לתת - אלא לחשוב מה באמת יכול לשמש ולשמח כל משפחה.

במקום להעביר כסף, בני משפחת רבי דואגים בעצמם לרכוש את הדברים ולחלק אותם. בתיעודים שקיבלנו מבית המשפחה הבית נראה כשהוא מוצף בארגזים עמוסים בכל טוב - משחקים לילדים, מוצרי טקסטיל, תמרוקים, ציוד לבית ומוצרים נוספים שמשתנים בהתאם לצרכים.

והדבר המיוחד הוא שכל המיזם הזה מתקיים בהתנדבות מלאה. בני המשפחה הם אלה שמנהלים את הפעילות לאורך השנים, מתוך תפיסה פשוטה שקיבלו מאביהם: כשיש לך משהו שאתה יכול לחלוק עם אדם אחר - אל תשמור אותו רק לעצמך.

מאחורי כל ארגז וכל משלוח עומדת מחשבה על האדם שיקבל אותו - מה ישמח את הילדים, מה יקל על ההורים ומה באמת יכול להיות שימושי עבור המשפחה. מבחינת בני המשפחה, זו לא רק עזרה חומרית אלא דרך להזכיר לאנשים שהם לא לבד, ושגם בתוך תקופות מורכבות יש מי שחושב עליהם ורוצה לעשות עבורם משהו טוב.

אולי דווקא בגלל שהפעילות נעשית בשקט, בלי פרסום ובלי ציפייה לתמורה, היא הפכה לאורך השנים לחלק משמעותי מהחיים המשפחתיים - מסורת של נתינה שעוברת מדור לדור וממשיכה לגדול בכל שנה.

גל גדות העבירה את מיליון הדולר של פרס בראשית לטובת בריאות הנפש בישראל

גל גדות, שזכתה בפרס בראשית לשנת 2026, החליטה להעביר את מיליון הדולר שקיבלה במסגרת הפרס לטובת ארגונים בישראל העוסקים בבריאות הנפש, טיפול בטראומה ושיקום.

בעקבות תרומות נוספות שנגייסו במסגרת המיזם, הסכום גדל ל-3 מיליון דולר. הכסף יחולק בין 24 ארגונים, בהם גופים שמעניקים סיוע לנפגעי טראומה, משפחות שכולות, ילדים ובני נוער, אנשי רפואה ומטפלים.

התרומה מגיעה בתקופה שבה הביקוש לשירותי בריאות הנפש בישראל גדל משמעותית בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמות שלאחריהם. ארגונים רבים נדרשים להתמודד עם מספר הולך וגדל של אנשים הזקוקים לטיפול ולתמיכה.

במסגרת הבחירה התקבלו כ-150 בקשות מארגונים שונים, ומתוכן נבחרו 24 גופים שיקבלו את הכספים. המטרה היא לאפשר להם להרחיב את הפעילות ולספק מענה לקהילות ולאנשים המתמודדים עם השלכות נפשיות של המלחמה.

גל גדות נבחרה לזוכת פרס בראשית לשנת 2026, כהוקרה על פעילותה והשפעתה הציבורית. הזכייה מציבה אותה בין שורה של אישים ישראלים ובינלאומיים שזכו בפרס לאורך השנים.