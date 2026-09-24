אותרו עוד 2 פירי מנהרות באזור קלקיליה

לוחמי יהל"ם בפיר בקליקליה ( דובר צה"ל )

יממה לאחר איתור פיר המנהרה בקלקיליה, לוחמי יהל"ם איתרו עוד 2 פירי מנהרות באזור.

בהודעה של דובר צה"ל נאמר: "במהלך הפעילות, אותרו שני פירים בעומקים של כ-12 מטרים ואתרו בסמוך לפירים אמצעי לחימה ובהם רובה M16, רובה ציידים, אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים, נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה חשודים בפעילות טרור, שנמצאים בחקירת כוחות הביטחון.

לוחמי יהל"ם בחקר הפיר בקלקילה ( דובר צה"ל )

בשעות אלה, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות רחבה במרחב על מנת לאתר ולשלול קיום של פירים נוספים, ומבצעים פעולות נרחבות כדי לאתר אמצעי לחימה נוספים.

כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון ולשמירה על ביטחון התושבים".

מוקדם יותר ראש מועצת שומרון יוסי דגן, קרא לערוך דיון חירום בעקבות חשיפת הפירים בשרון.

“חשיפת המנהרה בקלקיליה צריכה להדליק את כל הנורות האדומות במדינת ישראל”, אמר דגן. “אנחנו מדברים על עיר פלסטינית שנמצאת מטרים ספורים מיישובי השרון, ובתוכה נחשפת מנהרה בעומק של 25 מטרים, לצד נשק, רובה צלפים וחומר להכנת מטענים”.

בהמשך קשר דגן בין דרישתו לבין לקחי מתקפת 7 באוקטובר: “7 באוקטובר הוכיח לנו בצורה הקשה ביותר את המשמעות של מצב שבו כוח חמוש שנמצא מולנו צובר במשך שנים יכולות, אימונים, נשק ותשתיות, חמאס הוא דוגמה לכך”.

לדבריו, על מערכת הביטחון להכין כבר כעת תוכנית ייעודית: “לכן אני דורש משר הביטחון, מהרמטכ”ל ומיו”ר ועדת החוץ והביטחון להכין עכשיו תוכנית נגד ‘היפוך קנים’, תוכנית סדורה שתתמודד עם התרחיש שמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית מתחילים לפעול ככוח צבאי נגד ישראל”.