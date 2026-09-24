פה אחד: בג״ץ מורה לשלמה קרעי למנות את מועצת התאגיד

יצחק עמית ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בית המשפט העליון קיבל היום (חמישי) ארבע עתירות והורה לשר התקשורת לאמץ את המלצות ועדת האיתור בעניינם של ארבעה מועמדים למועצת תאגיד השידור הציבורי. ההחלטה התקבלה פה אחד, מפי הנשיא יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. העתירה המרכזית הוגשה על ידי "הצלחה – לקידום חברה הוגנת".

העתירות הוגשו לאחר שכהונתם של כמה חברי מועצה הסתיימה והמועצה נותרה ללא הקוורום הנדרש להתכנס ולקבל החלטות, לפי סעיף 18 לחוק תאגיד השידור הציבורי. ב-12 במאי 2026 ניתן פסק דין חלקי, שקבע כי יש לקדם את מינויים של ארבעת המועמדים שוועדת האיתור המליצה עליהם. הוועדה לבדיקת מינויים אישרה את מועמדותם, אך ב-8 ביוני 2026 החליט שר התקשורת לדחות את ההמלצות. השופטים קבעו כי השר לא הציג נימוקים שמצדיקים סטייה מהמלצות הוועדה. לדבריהם, שיקול הדעת של השר בהחלטות מסוג זה מצומצם, בשל התפקיד שהמחוקק ייעד לוועדת האיתור, מנגנון המינוי שנקבע בחוק וחשיבות עצמאותו של התאגיד. בניגוד לטענות השר, נקבע כי לא נפל פגם בהליכי המינוי, וכי המועמדים עומדים בתנאי הכשירות ומחזיקים בכישורים ובניסיון הנדרשים.

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בית המשפט דחה גם את הטענה שיש להמתין עד שיימצאו כל חברי המועצה. חוק השידור הציבורי קבע סט כישורים ספציפי לכל חבר מועצה, ולכן אי אפשר לעכב את המינוי. במיוחד כך, כשההמתנה משמעה שיתוק המועצה כולה. השר חויב לחתום על כתבי המינוי של כל אחד מהמועמדים, ואם לא יעשה זאת בתוך שבוע, המינויים ייכנסו לתוקף מכוח פסק הדין.

בנוסף, נעתר בית המשפט לבקשה להאריך זמנית את כהונת מנכ"ל התאגיד, שעתידה הייתה להסתיים בנובמבר 2026. כל עוד המועצה חסרת קוורום, אין בתאגיד גורם מוסמך שיכול למנות מנכ"ל או ממלא מקום. לכן, ובשל הפגיעה הקשה שתיגרם לתאגיד בלי מנכ"ל מכהן, וכל עוד ועדת האיתור בוחנת מועמדים להשלמת המועצה, הוארכה הכהונה עד 60 ימים מהמועד שבו המועצה תוכל להתכנס ולהחליט מי יהיה המנכ"ל הבא.