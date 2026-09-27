מתנה לחג: הצוללת אח"י דרקון הגיעה לנמל חיפה

הצוללת אחי" דרקון מגיעה לנמל ( דובר צה"ל )

אחרי 14 שנים של תכנונים, של עבודה, של בניית מערכות בגרמניה, מגיעה לכאן היום ספינת חיל הים, הצוללת השישית של מדינת ישראל – "דרקון" שמה.

עשרות מטרים אורכה, עשרות לוחמים כאן, והסיפור הגדול כאן הוא הלוחמים. לוחמים מכל קצות הארץ שהתגבשו ובאו לכאן, כאשר המטרה המרכזית של האנשים האלו כאן: גם מבצעים מיוחדים, גם לאסוף מודיעין, וגם אמור להיות כאן במרחב הזה כדי לשלוט עליו, כדי להרתיע אותו, כדי להיות בכל מקום ובכל נקודה שהיא. אז כל האנשים האלו עושים את העבודה הזאת כאן ימים רבים, שבועות רבים, בלי לראות אור יום, בלי לראות את המשחקים, בלי לדעת מה קורה בבית, על הצוללת "דרקון", כאן, חיפה, תשפ"ז.

בצה"ל אומרים כי מאז 7 באוקטובר 2023 נוספו לחיל הים זירות חדשות, בהן איראן, תימן ומדינות נוספות במערב הים התיכון. בעקבות התרחבות האתגרים, בצבא מדגישים את הצורך בתוספת ספינות וכוח אדם.

אחד התחומים שבהם מתמקד חיל הים הוא המרחב התת־ימי. בצבא מגדירים את התחום כ"הפתעה" שעליה עמלים בחיל ומבהירים כי מושקע בו דגש משמעותי.

במקביל מתכנן צה"ל להעביר ספינות נוספות מסוג דבורה למפרץ אילת, במטרה לתת מענה לאיום החות'י ולגבול הירדני, לצד ספינות צרעה נוספות.

אח"י דרקון בים הפתוח ( דובר צה"ל )

בשנים הקרובות, לפי גורמים בחיל הים, צפויות להיכנס לשימוש גם ספינות רשף חדשות, שיחליפו את ספינות הטילים הוותיקות מדגם 4.5. זאת לצד הצטיידות בספינות מתקדמות נוספות ובחימושים ובטילים המותאמים לאתגרים הנוכחיים.

הגעתה של "דרקון" היא חלק מהרחבת היכולות שעליה מדברים בחיל הים, על רקע הזירות שנוספו והחשיבות שמייחס צה"ל למרחב הימי וליכולת לפעול גם הרחק מחופי ישראל.

עם הגעתה של "דרקון" יעמדו לרשות חיל הים שש צוללות, שלוש מהן מסוג דולפין ושלוש מסוג דולפין AIP. בחיל הים אומרים כי המערך מעניק לישראל יתרון טכנולוגי ואיכותי ומחזק את השליטה הימית, מעבר לעליונות שהושגה בחלקים מהמרחב.

אחד הנושאים המרכזיים שעליהם מצביעים בחיל הוא חשיבות התובלה הימית לישראל. מפקד בכיר בחיל הים המחיש את הפער באמצעות השוואה בין מטוסים לאוניות: לדבריו, במטוס רחב ההיקף הגדול ביותר ניתן לשאת כמאה ראשי קרב, בעוד שאונייה יכולה לשאת כ־15 אלף מכולות ובהן כמויות אדירות של תחמושת.

בחיל הים מדגישים כי 98% מהתוצרת המגיעה לישראל עוברת דרך הים, ולכן קיימת חשיבות לשליטה במרחב הימי, הן בים התיכון והן בים האדום.

"צריך לזכור שבסופו של דבר אנחנו מדינת אי", אומרים בחיל הים. לדבריהם, "האתגרים הגדולים הם הים האדום ותימן", ובמקביל קיימת התבוננות גם לעבר חלקו המערבי של הים התיכון, שם ישנן מדינות העוינות את ישראל ועלולות לפגוע ביכולת להגיע למדינה.