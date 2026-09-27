כבוד למגזר: 25% משייטת הצוללות הם לוחמים סרוגים

מפקד שייטת 7, אל"מ י' ( דובר צה"ל )

עם הגעת הצוללת החדשה - אח"י דרקון לארץ, השתתפנו במשט שלה, ושוחחנו עם המפקדים והלוחמים בכלי היקר בתולדות צה"ל.

בשיחה עם אל"מ י', מפקד שייטת 7 - שייטת הצוללות הוא אומר לנו לצוללת החדשה יש שלושה מאפיינים. כוח האדם שמביא למשימות ומבצעים מיוחדים הראשון הוא איסוף מודיעין איכותי מדוייק ובזמן אמת "אנחנו יכולים לשהות באזור מסוים ימים רבים ובניגוד לשאר הפלטפורמות שבהם משתמש צהל זמן השהייה שלנו ארוך ובלתי נגלה לעין. "הדבר השני הוא המבצעים המיוחדים שעליהם בין היתר אמונה השייטת". "והדבר השלישי, ואולי הוא הדבר הראשון - כוח האדם. מדובר בכוח אדם איכותי מאוד שמסוגל לשהות יחד תקופה ארוכה מאוד בלא שייחשף לאמצעי חוץ וללמוד לחיות יחד.

בתוך הצוללת אח"י דרקון ( דובר צה"ל )

כבוד למגזר - 25% לוחמים סרוגים

נתון מעניין אומר לנו אלוף משנה י' הוא ש-25 אחוזים מלוחמי השייטת הם דתיים וזה בהחלט דבר שמחמם את הלב.

"הם עושים פה הכל. עברו את ראש השנה עם תקיעות שופר ותפילות, צמו ביום הכיפורים תוך כדי פעילות, שומרים את השבת, ואפשר לשמוע את שירי השבת בקומה התחתונה כשמעליהם פועלים הלוחמים האחרים, תוך כדי הפעילות המבצעית. זהו דבר מיוחד וייחודי".