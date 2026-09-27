מסלולים ופעילויות לסוכות בחבל בנימין

לְבִנְיָמִ֣ן אָמַ֔ר יְדִ֣יד ה יִשְׁכֹּ֥ן לָבֶ֖טַח עָלָ֑יו. חֹפֵ֤ף עָלָיו֙ כׇּל־הַיּ֔וֹם וּבֵ֥ין כְּתֵפָ֖יו שָׁכֵֽן" (דברים ל"ג, י"ב)

נחלת בנימין היא נחלת השכינה, בין בית אל לירושלים. אברהם ויעקב עברו כאן על דרך האבות משכם לירושלים והקימו מזבח בבית אל. בהרי בנימין ישבו בני ישראל עם כניסתם לארץ, הם בנו כאן ערים וכפרים, נטעו שדות וכרמים ומכאן עלו לרגל אל בית המקדש. כאן גם נלחמו על החרות היהודית במלחמות המכבים, במרד הגדול ובמרד בר כוכבא. שבנו אל ארץ אבותינו, זכינו להקים בה מחדש ישובים פורחים, חקלאות ומוסדות רבים. בין ההרים שבילי טיולים, מעיינות ואתרים הסטורים.

כל האתרים סביב פסגות ובתוכה – ללא תשלום!

הכפר העברי הקדום בפסגות

אתר זה נקרא גם "חירבת ניסיה", ואילו בפי תושבי פסגות הוא מכונה "העי העתיקה" לפי הדעה שזו העי מימי התנ"ך. באתר מבנים מימי בית ראשון ושני, ובהם: מקווה ציבורי, מערת בית בד גדולה, מערות מסתור, גת ויקב. באתר נמצאו ממצאים רבים, ובהם כלים, תכשיטים ומטבעות.

במרומי האתר ניצב מיצפה אילון לזכר אילון וייס הי"ד, תושב הישוב, אשר נפל במלחמת התקומה. לזכרו הוקמה גם עגלת קפה הפועלת בימי שישי בכניסה לאתר. מהתצפית נוכל לראות: במערב- העיר מיצפה ונבי סמואל, בדרום – ירושלים, ובמזרח - ים המלח והרי מדבר יהודה ועבר הירדן.

באתר שביל סיור מעגלי וכן בריכת שכשוך ופינות ישיבה.

הגעה- בוויז: הכפר העברי הקדום, פסגות. האתר ללא עלות.

סיור באתר: מהחניה מוביל שביל אל רחבה מוקפת עצים וחומה. משם מוביל שביל מעגלי היוצא וחוזר אל הרחבה. לצד השביל תוכלו לראות את המבנים המרכזיים ובינהם המיצפה והמערה.

לעוד מידע על האתר והזמנת הדרכה – חפצי גנוט, מורת דרך, 0527710465

פסגות – 360 מעלות

הישוב פסגות הוקם לפני ארבעים וחמש שנה על הר בגובה 906 מטר (הישוב הגבוה ביותר בבנימין) בישוב שכנה המועצה האזורית מטה בנימין במשך ארבעים שנה, גרות בו כיום כ320 משפחות ובו מוסדות חשובים כמו כולל דיינות, תיכון צור ישראל, אולפנת טל תחיה ועסקים שונים, כאן התחיל יקב פסגות.

הגובה הרב והקרבה לירושלים – מאפשרים תצפית מיוחדת סביב פסגות, אתם מוזמנים לתצפיות סובב פסגות:

לכיוון דרום-

-מיצפתל (סוף רחוב הר ההר): תצפית על העיר התנ"כית "המצפה", ועל "נבי סמואל" וירושלים.

-מצפה אילון וייס הי"ד (באתר העי): תצפית על המיצפה, ירושלים, ים המלח והישובים באזור.

לכיוון מזרח-

-מצפור אם הבנים שמחה (מרכז רחוב נבו) תצפית על הרי בנימין, ועל הגלעד- עבר הירדן.

-מצפור חנן דרורי הי"ד (סוף רחוב עצמון) תצפית על הר חצור, גבעת יחי"ש ציון.

לכיוון מערב-

-מצפור נתן אורן ז"ל (מרכז רחוב הר ההר) תצפית על רמאללה, גבעון, נבי סמואל וערים נוספות.

עין תות

עין תות נמצא בין פסגות לבית אל, על כביש התות (שנקרא גם ציר הזבל). זהו מעיין שכבה היוצא מסלע ההר ומעליו עץ תות מרשים. המעיין שופץ לזכר צביקה אורבך ז"ל תושב פסגות. במקום שתי בריכות רדודות מטופחות ומושקעות. הגעה: וויז עין תות (שימו לב שזה עין תות ליד פסגות. השם עין תות שייך לכמה מקומות בארץ) ניתן להגיע עם רכב גבוה עד המעיין, או לחנות ברחבה נוחה מתחת המעיין ולעלות בהליכה קלה ברגל אל המעיין.

גבעת שאול-תל אל פול

סמוך לפסגת זאב בירושלים, בשכונת שועאפת, נמצא מבנה מיוחד. זהו שלד גדול של מבנה לא גמור. המלך חוסיין התחיל לבנות כאן ארמון אך מלחמת ששת הימים גדעה את החלום. זהו מקום עם חשיבות הסטורית תנ"כית, כאן כנראה היה גם ארמון שאול המלך, הזיהוי נעשה לפי שם האתר (תל אל פול), מיקום האתר והגובה שלו, וממצאים ארכאולוגיים המעידים על ישוב במאה העשירית לפני הספירה, זמנו של שאול המלך. סמוך לאתר בריכת מים גדולה של חברת הגיחון.

הגעה: וויז תל אל פול. חונים ליד בית הספר הסמוך. עולים והולכים כחמש דקות אל המבנה.

מעבר מכמש

אמצע הלילה, שני גיבורים צועדים במעבר.. מי הם היו ומי צעד בעקבותיהם כעבור 2000 שנה? מהגינה היפה בחצר יקב פסגות נוכל להשקיף על יובלו של נחל פרת ועל מצוקי הסלעים. את הנחל הזה חצו יהונתן ונערו והפתיעו את הפלשתים. הכפרים שביניהם נלחמו שמרו על השם והמיקום עד היום: גבע (ג'אבא) מכמש (מוכמאש). מסופר על קצין בריטי שקבל השראה מהסיפור התנ"כי ותקף את התורכים באותו מקום ובאותה שיטה כ3000 שנה לאחר הסיפור.

הגעה: וויז יקב פסגות. בחצר היקב – תצפית לכיוון מזרח.

אתר חלום יעקב -בית אל

במרומי הישוב בית אל נמצא אתר המספר את סיפורו של חלום יעקב. הדבר המרכזי בשטח המתקשר לחלום יעקב הוא משטח סלע גדול. סמוך לו עוד כמה מבנים שכולים להעיד על חשיבות המקום- מבנה מוסלמי בשם מקאם שייח עבדאללה, אלון עתיק ואף שרידים של מבנה מרכזי קדום (שיש מי שמחבר אותו למקדש ירבעם), בסמוך- שרידי יישוב יהודי מתקופת בית שני, הכוללים גתות, בורות מים, מערת בית בד ומערת קבורה. סמוך- בריכת מים גדולה ועליה "תצפית האמונה" הצופה על מרחבי הארץ, שכם בצפון, ירושלים בדרום, ים התיכון במערב ועבר הירדן במזרח.

הגעה: וייז אתר חלום יעקב. חניה ליד האתר, ניתן לטייל בשביל מעגלי בין העתיקות.

קבר רחל בבנימין

מה עושה קבר רחל בבנימין? הרי הוא בבית לחם.. בסמוך לישוב אדם נמצאות כמה מצבות עתיקות הנקראות "קובור בני ישראל". יש דעה שזוהי קבורת רחל, וזאת מכמה סיבות: לפי התנ"ך וחז"ל רחל קבורה בנחלת שבט בנה בנימין ולא ביהודה. דרך אפרתה יכולה להתפרש כנחל פרת העובר ממש כאן. בנוסף- הפסוק אומר "קול ברמה", רמה זהו שם מקום- הכפר הערבי א-רם נמצא סמוך לאתר. כמובן לא ניתן לדעת בוודאות מהו הזיהוי הנכון של קבר רחל, אך מעניין לראות את המקום ולהכיר אותו.

הגעה: לא ניתן להגיע עם רכב למקום, ניתן להגיע עם הדרכה ברגל או לצפות עליו מהישוב אדם. וויז: תצפית קבר בני ישראל.