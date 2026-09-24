השופטים במשפט נתניהו בהחלטה חריגה: "זו דרמה מדהימה"

מגיש ערוץ 14 ינון מגל, התייחס היום (חמישי) להחלטת שופטי נתניהו, לדחות את בקשת היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, שביקש לדחות את ימי עדותו לאחר הבחירות. מגל כתב: "ניפגש עוד שבועיים וחצי, הציבור מבקש להכין פופקורן".

גם המגיש והעיתונאי לשעבר, יוסי דוידוב, התלהב מההחלטה וכתב: "‏דרמה לא פחות ממדהימה; בית המשפט דחה את בקשת מנדלבליט לדחות את עדותו במשפט נתניהו לאחר הבחירות, בית המשפט השאיר את עדותו של מנדלבליט במועד המקורי - לפני הבחירות

‏זה קורה בניגוד להערכות השבוע האחרון. זו דרמה מדהימה ואנחנו הולכים לחזות בבומרנג מטורף ואיכותי חסר תקדים.

האיש שרץ להגיש את כתבי האישום נגד נתניהו בעודו על מדשאות הבית הלבן רוקם את הסכמי אברהם עם טראמפ, כעת יניע לא מעט קולות מתנדנדים בזכות העדות במשפט, שלכולנו ברור שתטלטל את המשפט בקנה מידה תקשורתי עצום. השגחה פרטית, לא פחות מזה".

נזכיר כי מנדלבליט שלח בקשה לשופטי נתניהו, בעניין זימונו לעדות במשפט.

מנדלבליט ביקש לקבוע את ימי עדותו לאחר הבחירות ב-27 באוקטובר, כדי שיוכל להכין כראוי את שנת הלימודים במכללה האקדמית רמת גן, שם הוא משמש כדיקן הפקולטה למשפטים.