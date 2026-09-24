ועדת הבחירות הכריעה: הדמוקרטים של יאיר גולן לא ייפסלו

ועדת הבחירות המרכזית החליטה היום (חמישי) לדחות את בקשת עוצמה יהודית לפסול את רשימת "הדמוקרטים בראשות יאיר גולן" מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

הבקשה הוגשה במסגרת הדיונים בפסילת רשימות ומועמדים לכנסת, ובה התבקשה הוועדה לקבוע כי רשימת הדמוקרטים מנועה מלהשתתף בבחירות בהתאם לסעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת.

עוצמה יהודית ביקשה לפסול את הרשימה בשתי עילות. הראשונה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והשנייה היא הסתה לגזענות.

בתום הדיון עברה מליאת ועדת הבחירות המרכזית להצבעה על הבקשה. בשתי העילות נרשם רוב ברור נגד הפסילה: שני חברי ועדה בלבד הצביעו בעד קבלת הבקשה, לעומת 14 שהצביעו נגדה. לא היו נמנעים.